Verstappen a pu tester sa F1 de 2026 au simulateur, son premier avis

Max Verstappen a aussi quelques mots à dire sur les F1 de 2026, puisqu’il a également eu la possibilité d’en tester une première version assez aboutie pour que l’équipe Red Bull juge qu’il était temps de mettre son titulaire au volant du simulateur.

Le Néerlandais a donc testé la future RB22 mais affirme que son avis n’est pas très utile pour le moment.

Le Néerlandais, avant son Grand Prix national à Zandvoort, se retrouve quasiment hors course pour le titre des pilotes cette année. L’attention se porte donc progressivement sur les changements réglementaires qui s’annoncent en F1 cet hiver.

À 97 points d’Oscar Piastri et à seulement 10 manches de la fin, le quadruple champion du monde des pilotes de F1 aurait besoin d’un retournement de situation miraculeux et d’une bonne dose de chance pour remporter un cinquième titre consécutif.

Par conséquent, l’attention se porte progressivement sur la RB22 de la saison prochaine, la RB21 ne devant guère évoluer d’ici la fin de la saison.

Interrogé sur son état d’esprit pour 2026, le pilote de 27 ans a expliqué que le processus était déjà en cours chez Red Bull.

"Pas à pas. Bien sûr, on travaille sur cette année, mais on réfléchit déjà à la saison prochaine. Et les équipes y travaillent de toute façon activement."

"Au début, on dépend de ce qu’ils construisent. Ensuite, en tant que pilote, on avance… Ensuite, on ressent les choses et on voit des choses qui pourraient être différentes."

Cependant, si Verstappen utilise le simulateur pour sa préparation pour 2026, il estime que la valeur ajoutée qu’il peut apporter à ce stade est limitée.

"J’étais dans le simulateur mardi. Mais sur le simulateur, il y a toutes ces choses… On peut l’améliorer autant qu’on le souhaite. Mon avis ne vous est pas très utile pour le moment."

Une grande partie de l’intrigue entourant les nouvelles règles concernant les groupes motopropulseurs et les châssis réside dans les nombreuses critiques des pilotes concernant leurs expériences dans le simulateur jusqu’à présent.

Verstappen, quant à lui, ne souhaite pas s’impliquer dans cette discussion, préférant rester neutre pour l’instant.

"Je préfère rester discret. De toute façon, il est inutile d’être négatif ou positif à ce stade, attendons de voir."