Hamilton ’assume’ publiquement la responsabilité de l’erreur stratégique chez Ferrari

C’est via un communiqué de presse de l’équipe que Lewis Hamilton a une nouvelle fois présenté ses excuses à Ferrari après un Grand Prix de Singapour qui lui a échappé dans les derniers tours. Le Britannique, finalement sixième, reconnaît avoir pris plusieurs décisions stratégiques qui ont compromis ses chances de monter sur le podium, notamment en ne prenant pas l’entrée des stands sous voiture de sécurité virtuelle, contrairement à ce que l’équipe souhaitait. Dispensé de ses obligations médiatiques après la course parce qu’il ne se sentait pas bien, le septuple champion du monde a livré ses explications par l’intermédiaire du communiqué de presse de son équipe.

Hamilton avait pourtant de bonnes raisons d’espérer un résultat solide à Singapour. Au volant d’une Ferrari compétitive, le Britannique disposait d’une occasion de monter sur le podium, mais une stratégie ambitieuse et plusieurs décisions prises au cours de la course ont finalement joué en sa défaveur.

Alors que Charles Leclerc a terminé deuxième derrière Max Verstappen, Hamilton a dû se contenter de la sixième position après avoir perdu plusieurs places dans la dernière partie de l’épreuve.

Le pilote Ferrari avait déjà reconnu sa responsabilité dans un échange radio avec son ingénieur de course Carlos Santi, présentant ses excuses à ses mécaniciens pour les points laissés échapper.

Il a ensuite renouvelé ces excuses dans une déclaration transmise par Ferrari, après avoir été dispensé de ses obligations médiatiques en raison d’un malaise.

La stratégie du Britannique reposait initialement sur un choix différent de celui de plusieurs de ses adversaires.

Sur le circuit urbain de Marina Bay, où les dépassements sont particulièrement difficiles, Hamilton avait décidé de prendre le départ avec un train de pneus médiums neufs.

Son objectif était de prolonger suffisamment son premier relais pour tenter de terminer le Grand Prix avec un seul arrêt, tout en profitant d’éventuelles différences de stratégie avec les autres pilotes.

Mais ce pari n’a pas fonctionné comme prévu.

"Aujourd’hui, nous n’avons pas obtenu le résultat que nous recherchions, et c’est de ma faute. Sur un circuit où il est difficile de dépasser, il faut essayer quelque chose de différent, et j’ai choisi de prendre le départ avec un train de pneus médiums neufs, de prolonger mon relais et d’essayer de faire fonctionner une stratégie à un seul arrêt."

"Malheureusement, les médiums n’ont pas été aussi performants que les tendres. J’ai réalisé un bon deuxième relais et le rythme est revenu, mais je n’ai pas pu progresser autant que nécessaire."

Le moment décisif est finalement intervenu lors de la dernière période de voiture de sécurité virtuelle.

Ferrari disposait alors d’une occasion de faire rentrer ses pilotes pour changer de pneumatiques en limitant le temps perdu.

Le muret des stands a demandé à Hamilton de s’arrêter, mais le Britannique a n’a pas pris l’entrée de la voie des stands. Cette explication va dans le sens des déclarations de Frédéric Vasseur après l’arrivée, le directeur de Ferrari ayant précisé que l’équipe souhaitait faire rentrer ses deux monoplaces pendant la neutralisation.

Mais Hamilton donne cependant une nouvelle version des faits ! Ce ne serait pas un refus de s’arrêter, mais il aurait raté l’entrée des stands lors du premier appel. Ensuite, il aurait choisi de rester en piste alors qu’il aurait pu s’arrêter au tour suivant.

La confusion est telle que nous nous permettons de signaler que cette version est celle donnée par le communiqué de l’équipe et non les paroles d’Hamilton directement aux micros de télévisions ou de journalistes. Ou l’art d’éteindre un incendie...

"Sous voiture de sécurité virtuelle, l’équipe m’a demandé de rentrer, mais j’ai manqué l’entrée des stands."

"Après cela, j’ai décidé de rester en piste et d’essayer de conserver ma position jusqu’à l’arrivée, mais dans les derniers tours, j’ai énormément souffert de la dégradation des pneumatiques et j’ai perdu trois places, pour terminer sixième, ce qui ne reflète pas le rythme dont nous disposions aujourd’hui avec la voiture."

Hamilton ne cherche cependant pas à faire porter la responsabilité de cette contre-performance à ses ingénieurs ou aux stratèges de Ferrari.

Le Britannique reconnaît avoir personnellement choisi sa stratégie de départ, puis décidé de rester en piste après avoir manqué l’entrée des stands la première fois.

"C’est une leçon douloureuse aujourd’hui, mais j’assume l’entière responsabilité des décisions que j’ai prises. Toutes les décisions ne peuvent pas fonctionner, et je peux accepter de m’être trompé, mais je suis désolé pour l’équipe à cause des points que nous avons perdus aujourd’hui."

"Ils donnent tellement d’eux-mêmes chaque week-end, et je voulais leur offrir davantage. Je vais continuer à travailler dur et revenir me battre lors de la prochaine course."