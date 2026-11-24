Mercedes F1 entend profiter du Grand Prix du Qatar pour rebondir après un résultat décevant à Las Vegas, où l’écurie allemande avait pourtant affiché un niveau de performance lui permettant de se battre aux avant-postes. Toto Wolff reste convaincu que son équipe dispose des armes nécessaires pour jouer les premiers rôles sur le circuit de Losail, dont les caractéristiques seront toutefois très différentes de celles du tracé du Nevada. Entre les exigences des virages rapides, les températures élevées, les restrictions concernant la longueur des relais avec les pneumatiques et les défis liés à la gestion de l’énergie, Mercedes s’attend à un week-end particulièrement exigeant.

Après le Grand Prix de Las Vegas, Mercedes doit déjà se tourner vers l’avant-dernière manche de la saison au Qatar. Malgré la déception du résultat obtenu dans le Nevada et trois courses sans victoire (Mexique, Brésil et Vegas), Toto Wolff préfère retenir la compétitivité affichée par son équipe ainsi que le spectacle offert par la Formule 1.

"La meilleure façon de tourner la page après un résultat décevant est de retourner en piste. Las Vegas ne s’est pas terminé comme nous le souhaitions, mais nous avons été dans la lutte aux avant-postes toute la soirée et c’est quelque chose dont nous pouvons tirer de la confiance", déclare le directeur de Mercedes F1.

"Il y a eu de l’action du début à la fin et de nombreux rebondissements. C’était un formidable spectacle pour les fans et un nouveau rappel du spectacle que la Formule 1 peut offrir, particulièrement à Las Vegas : un endroit complètement fou, une course complètement folle !"

Le rendez-vous qatari présentera cependant des défis bien différents pour les équipes et les pilotes. Sur un circuit de Losail particulièrement exigeant pour les monoplaces et leurs pneumatiques, la limitation du nombre de tours pouvant être effectués lors de chaque relais (27 au maximum) constituera un paramètre supplémentaire à prendre en compte.

Wolff estime néanmoins que Mercedes possède le niveau de performance nécessaire pour rivaliser avec les autres écuries de pointe. Il s’agira surtout de concrétiser ce potentiel sur l’ensemble du week-end, contrairement à Las Vegas.

"Le Qatar représentera toutefois un défi complètement différent. Le circuit de Losail ne laisse aucun répit : les virages rapides, les vibreurs agressifs et les températures élevées mettent les voitures et les pilotes à rude épreuve. Ajoutez à cela la longueur maximale imposée aux relais avec les Pirelli et il y aura beaucoup de choses à gérer."

"La concurrence aux avant-postes est féroce et personne ne peut se permettre de laisser quoi que ce soit en route. Nous savons que nous avons les performances nécessaires pour être dans cette lutte. Nous devons maintenant réussir à mettre tous les éléments bout à bout durant le week-end et faire en sorte de quitter le Qatar avec un meilleur bilan qu’à Las Vegas."

La gestion de l’énergie, un défi supplémentaire à Losail

Troisième pilote de Mercedes F1, Frederik Vesti a également livré son analyse des particularités du circuit de Losail. Le Danois souligne notamment l’importance de conserver un maximum de vitesse dans les enchaînements de virages, tout en restant vigilant concernant les limites de piste.

"Le Qatar est un circuit très rapide et assez différent d’un tracé typique de F1, puisqu’il a initialement été conçu pour le MotoGP. C’est un tracé vraiment agréable et fluide, qui exige des compétences légèrement différentes de la part des pilotes. Il est essentiel de conserver son élan, et les limites de piste peuvent toujours représenter un défi, car le circuit est très ouvert et incite vraiment à emporter autant de vitesse que possible."

Outre les contraintes imposées aux pneumatiques par les nombreux virages rapides, la configuration du circuit de Losail soulève également des interrogations concernant la gestion de l’énergie avec les monoplaces de la génération 2026.

"La portion rapide vers la fin du deuxième secteur est particulièrement impressionnante, les voitures y évoluant à des vitesses incroyablement élevées. Ce sera également un défi intéressant du point de vue de la gestion de l’énergie, compte tenu des longues lignes droites et des virages rapides, avec moins d’occasions de recharger la batterie. Ce sera un autre beau défi que les équipes devront parvenir à maîtriser", conclut Vesti.