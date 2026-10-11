Hamilton a-t-il raté les stands ou refusé de s’arrêter ? Vasseur est confus dans ses explications

Ferrari quitte le Grand Prix de Singapour avec une deuxième place pour Charles Leclerc et une sixième position pour Lewis Hamilton, mais Frédéric Vasseur estime que son équipe aurait pu obtenir un résultat encore meilleur. Le directeur de la Scuderia a été un peu confus, affirmant que le Britannique avait manqué l’entrée des stands, ou refusé de s’arrêter, au moment où Ferrari souhaitait profiter d’une voiture de sécurité virtuelle pour changer les pneumatiques de ses deux pilotes. Une erreur qui a coûté plusieurs positions à Hamilton et privé l’écurie italienne d’un double podium pourtant à sa portée.

Le bilan du week-end singapourien reste néanmoins largement positif pour Ferrari, qui s’est montrée compétitive dans des conditions très différentes. Après avoir placé ses deux monoplaces aux deuxième et troisième places du Sprint disputé sur une piste humide, la Scuderia avait reproduit ce résultat lors des qualifications du Grand Prix.

En course, Leclerc a finalement conservé la deuxième place derrière Max Verstappen, tandis que Hamilton a reculé au sixième rang après avoir perdu plusieurs positions dans les derniers tours.

Frédéric Vasseur considère toutefois que ces résultats témoignent des progrès de Ferrari, même si Red Bull disposait encore d’un léger avantage en performance pure.

"Globalement, c’est un bon week-end. Nous avons terminé deuxièmes et troisièmes hier lors du Sprint sur piste humide, deuxièmes et troisièmes en qualifications, puis deuxièmes aujourd’hui, et nous n’étions pas loin de terminer également troisièmes avec Lewis."

"Je pense que, sur l’ensemble du week-end, Max était un peu plus rapide que nous, et c’est quelque chose que nous devons essayer de combler. Mais globalement, l’équipe et les deux pilotes ont réalisé de solides performances, et c’est un bon résultat pour nous."

L’un des principaux enjeux du Grand Prix concernait le choix des pneumatiques au départ. Ferrari avait décidé de différencier les stratégies de ses deux pilotes, Hamilton s’élançant notamment avec des gommes médiums.

L’objectif était de disposer de plusieurs possibilités pour tenter de mettre Verstappen sous pression, alors que les deux Ferrari occupaient les deuxième et troisième positions sur la grille.

"C’est vrai que la position en piste est la clé et que le départ est la clé. On a décidé de séparer les stratégies pour aider Charles à attaquer Max au départ. Il y était presque mais ça n’est pas arrivé, et on doit aussi faire un meilleur travail en qualifications."

Mais ce choix comportait une part importante d’incertitude, les équipes n’ayant pas pu recueillir autant de données qu’elles l’auraient souhaité sur le comportement des pneumatiques.

Le format Sprint avait limité les essais libres à une seule séance, tandis que la pluie avait bouleversé le programme de préparation des écuries.

Vasseur explique ainsi que les équipes avaient conservé leurs pneus durs pour le Grand Prix, dans l’espoir de mieux comprendre leur fonctionnement lors de la course Sprint. Les conditions humides avaient finalement contraint tout le monde à utiliser des intermédiaires.

"Je pense que le principal problème était le même pour tout le monde. Sur la grille, c’était du 50-50. En essais libres, on ne fait pas énormément de tours, et nous avons tous roulé avec les pneus durs que nous ne voulions pas trop utiliser afin de les préserver pour la course."

"Nous pensions pouvoir effectuer un long relais pendant le Sprint, mais celui-ci s’est déroulé avec les pneus intermédiaires. Je pense donc que nous avons tous pris le départ du Grand Prix complètement à l’aveugle concernant les pneumatiques."

Les premières phases de course ont rapidement montré que les pneus tendres offraient un meilleur niveau de performance que les médiums, ce qui a particulièrement pénalisé Hamilton. Le Britannique a éprouvé davantage de difficultés à trouver du rythme en début d’épreuve, même si la situation s’est progressivement améliorée à mesure que son relais avançait.

"Je pense qu’aujourd’hui, les tendres étaient bien meilleurs que les médiums. C’est pour cela que Lewis a commencé à rencontrer des difficultés au début, un peu moins vers la fin."

"Mais oui, je pense que nous étions tous dans la même situation, à prendre le départ un peu à l’aveugle. Et c’est vrai que, pour nous, avec nos deux voitures deuxième et troisième, c’était une bonne occasion d’essayer des options différentes pour nous battre contre Max."

Le choix de Ferrari ne reposait donc pas uniquement sur la recherche d’une stratégie optimale pour chaque pilote, mais également sur la volonté de multiplier les possibilités tactiques face à une Red Bull particulièrement performante.

Malgré ce départ en pneus médiums, Ferrari n’avait pas définitivement arrêté sa stratégie pour Hamilton. L’équipe conservait la possibilité de lui faire effectuer un deuxième arrêt si les circonstances de course rendaient cette option intéressante.

"Nous avions laissé les deux possibilités ouvertes, en fonction de la voiture de sécurité virtuelle et d’autres circonstances."

Cette opportunité s’est finalement présentée dans la dernière partie du Grand Prix, lorsque la direction de course a déclenché une procédure de voiture de sécurité virtuelle.

À cet instant, les deux Ferrari occupaient les deuxième et troisième positions derrière Verstappen. Un arrêt sous neutralisation permettait de limiter le temps perdu dans la voie des stands et de bénéficier de pneumatiques plus frais pour les derniers tours.

Leclerc a suivi l’instruction et effectué son deuxième changement de pneumatiques. Hamilton, en revanche, est resté en piste. Après l’arrivée, le septuple champion du monde avait présenté ses excuses à son équipe par radio, reconnaissant avoir pris une mauvaise décision stratégique et fait perdre des points précieux à Ferrari.

Vasseur a lui confirmé que le muret des stands avait pourtant bien demandé au Britannique de rentrer.

"Oui, nous lui avons demandé de rentrer. Nous leur avons demandé à tous les deux de s’arrêter, ce qui nous aurait permis de terminer deuxièmes et troisièmes, puisque nous occupions ces positions en piste."

"Mais il a n’a pas pris l’entrée des stands et, franchement, c’est un peu dommage, parce qu’il a aussi perdu un podium."

Peut-il clarifier ?

"Nous avons appelé deux voitures : ’Les gars, vous rentrez aux stands sous régime de VSC’. Lewis a dit : ’Non, je préfère rester en piste’. Enfin, ce n’est pas ce qu’il a dit ; il a dit : ’J’ai raté l’entrée des stands’. Ne blâmez pas l’équipe."

Cette erreur a eu des conséquences importantes sur la fin de course de Hamilton. Alors que Leclerc a pu exploiter ses pneumatiques plus frais pour reprendre l’avantage sur son coéquipier, le Britannique s’est progressivement retrouvé sous la menace de plusieurs concurrents.

Lando Norris, Kimi Antonelli et Oscar Piastri ont également réussi à le dépasser, le faisant reculer jusqu’à la sixième place.

Pour Vasseur, la frustration est d’autant plus grande que Ferrari semblait disposer d’une occasion de conserver ses deux monoplaces sur le podium, malgré la supériorité affichée par Verstappen.

Le directeur de Ferrari ne souhaite cependant pas transformer cet épisode en polémique interne. Alors que Hamilton a déjà assumé sa responsabilité dans ses échanges radio, Vasseur estime que les circonstances de l’incident étaient suffisamment explicites pour ne pas nécessiter de longues explications supplémentaires.

"C’était parfaitement clair à la radio. Mais bon, maintenant, concentrons-nous sur Austin, sur la performance. Les performances de Lewis ce week-end étaient correctes."

"Il s’est excusé dans le tour de décélération et a reconnu que c’était une erreur. C’est un peu dommage car ça nous aurait permis de creuser un peu l’écart sur nos concurrents. Mais il s’est excusé, il faut tourner la page et regarder vers la prochaine course."

"Nous devons nous concentrer sur l’avenir."