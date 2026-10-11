Hamilton fait un malaise après la course et s’excuse auprès de Ferrari pour avoir refusé un 2e arrêt

Lewis Hamilton a présenté ses excuses à Ferrari après avoir reconnu une erreur stratégique qui lui a coûté plusieurs positions lors du Grand Prix de Singapour. Alors qu’il occupait la troisième place derrière Max Verstappen et Charles Leclerc, le septuple champion du monde a choisi de ne pas effectuer un deuxième arrêt aux stands pendant une période de voiture de sécurité virtuelle. Une décision qui s’est révélée particulièrement coûteuse dans les derniers tours, plusieurs adversaires profitant de pneumatiques plus frais pour le dépasser. Le Britannique a immédiatement assumé la responsabilité de ce choix auprès de son ingénieur de course et de ses mécaniciens à la radio... avant de faire un malaise après la course.

Ferrari semblait pourtant en mesure de réaliser une bonne opération à Singapour, avec ses deux pilotes installés dans les premières positions au moment où la direction de course a déclenché une procédure de voiture de sécurité virtuelle (VSC).

Lewis Hamilton occupait alors la troisième place, derrière Max Verstappen et son coéquipier Charles Leclerc.

Cette neutralisation offrait aux équipes une opportunité intéressante de changer de pneumatiques en limitant le temps perdu lors du passage par les stands. Ferrari a cependant adopté deux stratégies différentes pour ses pilotes.

Leclerc est rentré effectuer un deuxième arrêt, tandis que Hamilton a choisi de rester en piste et de poursuivre sa course avec ses pneumatiques déjà utilisés. Un pari qui devait permettre au Britannique de conserver sa position sur la piste, mais qui l’a finalement placé dans une situation délicate pour la dernière partie du Grand Prix.

Après son deuxième arrêt, Charles Leclerc est ressorti derrière son coéquipier. Mais le Monégasque disposait désormais de pneumatiques plus récents, lui offrant un avantage de performance suffisamment important pour reprendre rapidement l’ascendant.

Leclerc n’a ainsi rencontré aucune difficulté majeure pour dépasser Hamilton et récupérer sa position. La situation du septuple champion du monde s’est ensuite progressivement dégradée. Alors que ses pneumatiques perdaient en efficacité, plusieurs pilotes sont revenus sur lui dans les derniers tours.

Lando Norris a été le premier des autres concurrents à profiter de cette situation. Le pilote McLaren avait pourtant lui aussi opté pour une stratégie à un seul arrêt, mais il est parvenu à dépasser Hamilton. Kimi Antonelli a également pris l’avantage sur le pilote Ferrari.

Contrairement au Britannique, le pilote Mercedes avait profité de la période de voiture de sécurité virtuelle pour effectuer son deuxième passage par les stands, bénéficiant ainsi de pneumatiques plus frais pour la fin de course.

Oscar Piastri a lui aussi dépassé Hamilton. L’Australien avait été contraint de s’arrêter une deuxième fois, plus tard dans la course, en raison d’une crevaison. Ce changement de pneus lui a néanmoins permis de disposer d’un avantage de performance suffisant pour revenir sur la Ferrari et la dépasser.

Au total, Hamilton a donc perdu quatre positions après la neutralisation, dépassé successivement par Leclerc, Norris, Antonelli et Piastri. Un résultat particulièrement frustrant au regard de sa troisième place au moment de la VSC.

À l’arrivée, Hamilton n’a pas cherché à rejeter la responsabilité de cette stratégie sur le muret des stands de Ferrari. Le Britannique a au contraire reconnu avoir personnellement choisi de rester en piste lorsque l’occasion d’effectuer un deuxième arrêt s’était présentée.

Dans un échange radio avec son ingénieur de course Carlos Santi, il a tenu à présenter ses excuses à l’ensemble de son équipe.

"Désolé les gars, je vous ai laissé tomber aujourd’hui avec cette stratégie," a déclaré Hamilton.

"C’était ma décision, et je nous ai fait perdre des points précieux. Je vais essayer de me rattraper lors de la prochaine course."

Malgré sa déception, Hamilton a également pris soin de saluer le travail effectué par les mécaniciens de Ferrari lors de son unique passage par les stands.

"Vous avez fait un excellent travail lors de l’arrêt aux stands, en revanche."

Carlos Santi a répondu sobrement aux excuses et aux remerciements de son pilote.

"Bien reçu. Merci, Lewis."

A noter que Lewsis Hamilton ne participera pas aux interviews d’après-course.

Nous venons de recevoir le communiqué suivant de la part de Ferrari.

"Après la course, Lewis a ressenti un malaise et a été examiné par l’équipe médicale de la FIA," a indiqué l’écurie.

"La FIA l’a autorisé à ne pas se présenter dans la zone réservée aux médias après la course."

Cela signifie que nous n’aurons pas davantage de réactions de sa part aujourd’hui, au mieux plus tard dans le communiqué de presse de Ferrari.