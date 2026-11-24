Antonelli achète un garage pour sa future collection de voitures et révèle celles qu’il convoite
Il veut déjà remplir son garage de Mercedes d’exception
Sacré champion du monde de Formule 1 à seulement 20 ans, Kimi Antonelli commence déjà à préparer une collection de voitures d’exception. Le pilote Mercedes a révélé avoir acheté un bâtiment destiné à accueillir ses futures acquisitions, avec plusieurs modèles prestigieux de la marque allemande dans son viseur. Une passion qui contraste avec une situation familiale étonnante : malgré son nouveau statut et les importantes primes promises par son titre mondial, l’Italien reçoit toujours de l’argent de poche de ses parents, qui continuent de surveiller ses dépenses.
Kimi Antonelli n’a pas attendu de constituer sa collection automobile pour lui trouver un toit. Le nouveau champion du monde de Formule 1 a révélé avoir déjà investi dans un bâtiment destiné à accueillir les voitures de prestige qu’il souhaite acquérir au fil des prochaines années.
À 20 ans, le pilote Mercedes dispose désormais de perspectives financières particulièrement confortables. Son premier titre mondial devrait notamment lui permettre de percevoir d’importantes primes de performance, qui viendront s’ajouter à un salaire de base encore relativement modeste au regard de son nouveau statut.
Pourtant, Antonelli avait récemment confié que ses parents continuaient de contrôler ses dépenses et de lui verser de l’argent de poche. Une précaution familiale qu’il avait évoquée avec humour, reconnaissant que, sans cet encadrement, il pourrait facilement céder à la tentation d’acheter toutes sortes de voitures particulièrement coûteuses.
Cette passion automobile commence néanmoins à se concrétiser, comme il l’a expliqué au magazine allemand Auto Motor und Sport.
"J’ai déjà acheté un bâtiment dans lequel je pourrai entreposer mes voitures."
Pour commencer à remplir ce futur garage, Antonelli compte naturellement se tourner vers Mercedes, le constructeur avec lequel il vient de décrocher son premier championnat du monde.
L’Italien s’intéresse particulièrement à une nouvelle version de la CLE, récemment présentée par la marque allemande.
"Je prévois d’acheter une Mercedes. J’aimerais avoir la nouvelle CLE, qui vient tout juste d’être dévoilée. Je suis en discussion avec Mercedes pour voir ce qui est possible."
Le modèle évoqué par Antonelli est la Mercedes-AMG CLE 646, une édition spéciale produite en quantité limitée.
Son acquisition pourrait toutefois se révéler plus compliquée que prévu, puisque l’ensemble de la production aurait déjà trouvé preneur avant même la présentation officielle de la voiture.
Le jeune champion du monde espère donc manifestement que ses discussions avec Mercedes lui permettront de trouver une solution pour ajouter ce modèle à sa future collection.
La mythique 300 SL Gullwing parmi ses voitures de rêve
Mais les ambitions automobiles d’Antonelli ne se limitent pas aux dernières sportives de Mercedes.
Le pilote italien nourrit également une véritable fascination pour certains modèles historiques du constructeur, à commencer par la célèbre 300 SL Gullwing, reconnaissable à ses portes papillon.
"J’adore cette voiture, il m’en faudra une."
Antonelli précise également qu’il choisirait une carrosserie argentée, couleur emblématique des Flèches d’argent, s’il avait l’occasion d’acquérir un exemplaire de ce modèle.
Autre voiture particulièrement convoitée par le pilote Mercedes : la version routière de la célèbre CLK de compétition engagée au Mans.
Cette déclinaison homologuée pour la route figure elle aussi parmi les modèles qu’il aimerait posséder, tout comme la version destinée au championnat allemand de voitures de tourisme.
"C’est une magnifique voiture. J’aime aussi la version DTM."
Ces ambitions prennent une dimension particulière lorsqu’on se rappelle qu’Antonelli possède son permis de conduire depuis relativement peu de temps.
L’Italien n’a en effet obtenu son permis de conduire sur route qu’en janvier 2025, alors qu’il s’apprêtait à faire ses débuts en Formule 1. Il avait également été impliqué dans un accident au volant d’une Mercedes-AMG GT63 en édition spéciale. Le jeune pilote en était heureusement sorti indemne.
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