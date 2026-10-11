Cadillac F1 toujours loin du compte : Pérez 17e, Bottas 19e à Singapour

Cadillac F1 a conclu son premier Grand Prix de Singapour avec une 17e place pour Sergio Pérez et une 19e pour Valtteri Bottas, au terme d’une course particulièrement difficile sur le circuit urbain de Marina Bay. Si l’écurie américaine se félicite d’avoir amené ses deux monoplaces à l’arrivée, elle reconnaît également l’ampleur du travail qui reste à accomplir pour se rapprocher du reste du peloton. Pérez estime notamment que Cadillac accuse encore entre une seconde et une seconde et demie de retard sur ses adversaires, tandis que Bottas appelle déjà à concentrer les efforts sur la monoplace de 2027.

Le Grand Prix de Singapour représentait un nouveau défi pour Cadillac, qui découvrait pour la première fois les exigences du circuit de Marina Bay. Entre les contraintes imposées aux freins, le manque d’adhérence et les difficultés à trouver du rythme en course, l’écurie américaine n’a jamais véritablement été en mesure de se rapprocher de la zone des points.

Sergio Pérez a terminé à la 17e place, celle qu’il occupait déjà sur la grille de départ. Le Mexicain a toutefois gagné une position dans les derniers instants de l’épreuve, profitant de l’abandon d’Alexander Albon dans le dernier tour.

Valtteri Bottas a connu une soirée encore plus compliquée. Parti 18e, le Finlandais a finalement franchi la ligne d’arrivée au 19e rang, après avoir notamment souffert d’un choix de pneumatiques peu adapté aux conditions de course.

Malgré ces résultats modestes, Cadillac retient un élément encourageant : ses deux voitures ont terminé le Grand Prix, permettant à l’équipe de recueillir de précieuses données sur un circuit qu’elle découvrait.

Pérez : "Il nous manque encore entre une seconde et une seconde et demie"

Sergio Pérez a vécu une course relativement animée malgré sa position finale. Le pilote mexicain a notamment évolué devant Lance Stroll avant l’abandon de l’Aston Martin, tout en essayant de profiter des différentes possibilités stratégiques pour gagner du terrain.

Cadillac avait choisi une stratégie à deux arrêts pour son pilote, avec un départ en pneus tendres, un passage sur les médiums, puis un retour aux tendres pour terminer l’épreuve. Cette approche lui a permis de rester dans la lutte avec certaines voitures, mais le déficit de performance de la Cadillac a limité les possibilités de remontée.

Pérez préfère néanmoins souligner la solidité des bases mises en place par l’équipe depuis son arrivée en Formule 1.

"Je pense que nous disposons aujourd’hui de bases solides. Nous sommes solides sur le plan opérationnel et l’équipe a fait du très bon travail. Nous pouvons être satisfaits de cela."

"Il nous manque encore environ une seconde à une seconde et demie pour pouvoir rivaliser avec les voitures qui nous précèdent, et je pense que ce dont nous avons vraiment besoin maintenant, c’est d’une voiture plus performante."

"Tout le reste a progressé comme prévu et je suis convaincu que nous y arriverons en tant qu’équipe."

Malgré les difficultés rencontrées à Singapour, Pérez se projette déjà vers les deux prochaines épreuves du championnat, qui auront une importance particulière pour lui comme pour Cadillac.

La Formule 1 retrouvera l’Amérique du Nord à l’occasion du Grand Prix des États-Unis, organisé du 23 au 25 octobre sur le Circuit des Amériques, à Austin. Cette manche constituera la deuxième course à domicile de la saison pour Cadillac, avant un déplacement au Mexique qui s’annonce particulièrement symbolique pour Pérez.

Le pilote mexicain atteindra en effet le cap des 300 départs en Grand Prix devant son public.

"J’ai vraiment hâte d’être à Austin et au Mexique, nos deux courses à domicile. Austin pour l’équipe, et le Mexique sera particulièrement spécial pour moi, puisque je courrai devant mon public et atteindrai les 300 Grands Prix. Ce sera un week-end très particulier."

Bottas : "Nous savons qu’il n’y a pas de solution miracle"

Pour Valtteri Bottas, la course singapourienne a rapidement pris une tournure défavorable. Parti de la 18e place avec des pneus médiums, le Finlandais a constaté dès le premier relais que cette gomme ne procurait pas le niveau de performance espéré.

Ce choix l’a progressivement éloigné du reste du peloton, dans une course où l’adhérence est restée limitée et où les freins ont été particulièrement sollicités. Bottas a finalement terminé 19e, mais il préfère retenir la fiabilité des deux Cadillac, un résultat qui n’avait pas toujours été acquis lors des dernières épreuves.

"C’est une bonne chose d’avoir terminé avec les deux voitures. Cela n’a pas vraiment été garanti récemment, donc je vais retenir cela comme un point positif."

"Nous avons pris le départ en pneus médiums, mais ils n’ont pas fonctionné comme nous l’espérions pendant le premier relais, ce qui nous a fait reculer."

"Nous manquons globalement de rythme, surtout en course. C’est notre point faible et nous cherchons à comprendre ce qui se cache derrière cela."

Le pilote finlandais ne s’attend cependant pas à une amélioration spectaculaire à court terme.

"Nous savons que nous n’avons pas apporté de grosses évolutions, donc il n’y a pas de solution miracle. Nous devons simplement continuer à nous concentrer sur l’avenir, particulièrement sur la voiture de l’année prochaine."

Budkowski espérait davantage d’incidents pour viser les points

Marcin Budkowski, directeur de Cadillac, partage le constat de ses pilotes sur les difficultés rencontrées à Singapour.

Le Polonais souligne que cette épreuve concluait un enchaînement particulièrement exigeant de trois Grands Prix, au cours duquel son équipe a également connu plusieurs incidents et accidents.

"C’est la fin d’un enchaînement de trois Grands Prix exigeant et d’un week-end difficile pour nous ici à Singapour. Nous avons connu quelques incidents et accidents au cours du week-end."

"Nos deux voitures ont terminé la course. Nous espérions un peu plus d’abandons et d’incidents pour conserver nos chances de marquer des points, mais les choses ne se sont pas vraiment déroulées ainsi."

"Checo a réalisé un très bon premier relais en pneus tendres. Nous nous battions avec d’autres voitures et nous avons joué sur la stratégie pour essayer de gagner quelques positions, mais cela n’a pas suffi à compenser notre déficit de performance."

"Du côté de Valtteri, il a pris le départ en pneus médiums, qui se sont révélés un peu moins performants que prévu, ce qui l’a décroché du peloton."

Le directeur de Cadillac préfère donc retenir la fiabilité des deux monoplaces et les données recueillies pendant cette première visite à Singapour.

"Nous avons terminé avec nos deux voitures, donc nous allons retenir ce point positif et nous tourner vers le prochain enchaînement de trois Grands Prix, qui arrive très bientôt."