Norris est ’resté longtemps’ en piste et admet un peu de ’chance’

Lando Norris a remporté le Sprint de Miami avec un petit coup de pouce du destin, puisqu’il s’est arrêté en même temps que le crash de Fernando Alonso, qui a fait rentrer la voiture de sécurité en piste.

Le pilote McLaren F1 en a profité pour ressortir en tête, mais il mettait déjà la pression à son équipier peu avant les arrêts, alors qu’Oscar Piastri avait fait une erreur à la chicane dans le tour précédant son arrêt au stand.

"Ma chance à Miami semble bonne ! Je suis heureux, le rythme était bon mais c’est toujours difficile dans ces courses, on peut s’arrêter tôt, ça a fonctionné pour Lewis avec une bonne stratégie, ou rester en piste longtemps et espérer une voiture de sécurité" note Norris.

"Ca a fonctionné deux ans de suite, j’aurais préféré que ça arrive demain plutôt qu’aujourd’hui mais je suis content. Un super travail de toute l’équipe et je me suis bien amusé !"

Désormais, il vise la victoire et espère pouvoir faire un bon résultat dès la qualification de ce soir : "C’est le plan mais c’est délicat, il y a beaucoup de voitures rapides autour de nous. Je me sentais bien hier, j’ai fait quelques erreurs mais je suis prêt à y retourner !"

Oscar Piastri est un peu déçu mais il sait que la chance tourne parfois en défaveur des pilotes en Formule 1 : "Je sens que j’ai tout fait comme il le fallait, je suis déçu d’être deuxième mais c’est comme ça parfois."

"La course, c’est aussi parfois d’avoir de la malchance. J’espère qu’on aura plus de chance cet après-midi et demain. J’ai pris un bon départ et j’ai tout donné donc je suis content de ce que j’ai fait."

"Nous avions beaucoup de rythme hier en qualification Sprint et on va s’en servir cet après-midi en gardant ça à l’esprit. La voiture est rapide, on va essayer de la rendre encore plus rapide et d’en profiter demain en course."