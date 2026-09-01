Hadjar toujours incertain pour Monza, Red Bull a préparé son plan B

La présence d’Isack Hadjar au Grand Prix d’Italie reste incertaine à trois jours des essais libres de Monza. Victime d’une fracture au poignet qui l’a contraint à manquer le Grand Prix des Pays-Bas, le Français poursuit sa récupération et doit encore obtenir le feu vert médical. Red Bull attendra toujours mercredi avant de trancher, Liam Lawson étant déjà impliqué dans les préparatifs au cas où une nouvelle titularisation serait nécessaire. À plus long terme, en revanche, l’avenir du Français au sein de l’écurie semble nettement plus dégagé.

Isack Hadjar va donc devoir attendre encore quelques heures avant de savoir s’il pourra reprendre le volant de sa Red Bull à Monza. Le pilote de 21 ans a manqué la manche de Zandvoort en raison de sa fracture au poignet, mais son état s’améliore régulièrement.

Red Bull ne prendra toutefois sa décision qu’à la dernière minute. Selon nos informations communiquées samedi soir, l’écurie attendra bien mercredi avant de déterminer si son pilote est suffisamment remis pour participer au Grand Prix d’Italie. Mais il n’est plus si sûr qu’en fin de semaine dernière que le Français puisse définitivement retrouver son baquet pour le GP d’Italie.

Le plan B a été activé donc et Liam Lawson a été associé aux préparatifs de l’équipe dans l’hypothèse où Hadjar ne serait finalement pas en mesure de courir. Yuki Tsunoda reste lui aussi en alerte pour pallier une éventuelle nouvelle absence en conséquence de Lawson chez Racing Bulls.

Cette incertitude à court terme ne semble toutefois pas remettre en cause la confiance accordée à Hadjar sur le long terme. Bien au contraire, son avenir chez Red Bull paraît aujourd’hui beaucoup plus clairement dessiné.

En interne, Red Bull se dit plus que satisfaite du travail accompli par Hadjar et s’attend à prolonger son contrat pour la saison 2027, avec un salaire revu nettement à la hausse. Le Français aurait a convaincu l’équipe depuis son arrivée aux côtés de Max Verstappen.

Le parcours du Français prend ainsi une dimension particulière au regard des difficultés rencontrées par plusieurs pilotes avant lui dans le deuxième baquet de Red Bull. Hadjar est jusqu’ici parvenu à résister à cette pression et à afficher un niveau de performance jugé suffisamment convaincant pour conserver la confiance de son employeur.

Cette appréciation positive pourrait également être liée à une évolution dans la manière dont Red Bull entend gérer son duo de pilotes.

L’arrivée de Laurent Mekies à la tête de Red Bull semble en effet s’accompagner d’une approche moins rigide concernant le fonctionnement du deuxième baquet. L’écurie a ainsi commencé à s’éloigner de sa traditionnelle organisation très largement articulée autour de Max Verstappen.

Cette évolution pourrait directement profiter à Hadjar, désormais davantage intégré dans un fonctionnement d’équipe où la recherche d’un meilleur équilibre entre les deux voitures semble prendre davantage d’importance.

Du côté de Max Verstappen, tout semble aller beaucoup mieux ! Le week-end néerlandais de Red Bull avait par ailleurs été marqué par l’accident inhabituel de Verstappen dès le premier tour. De nouveaux détails concernant l’état de santé du quadruple champion du monde avant cet incident ont depuis émergé.

Verstappen souffrait d’une forte fièvre avant le départ du Grand Prix des Pays-Bas.

"Il avait environ 39 degrés de fièvre et ne se sentait vraiment pas bien," a révélé son ami Robert Doornbos.

L’ancien pilote a toutefois pris soin de ne pas établir de lien direct entre cet état de santé et l’accident de Verstappen. Rien ne permet, selon lui, d’affirmer que la maladie serait à l’origine de la sortie de piste du Néerlandais.

Racing Bulls considère aussi un aileron "Macarena"

Parallèlement, Racing Bulls pourrait elle aussi préparer une évolution technique particulièrement intéressante. L’écurie serait en effet en train d’étudier la possibilité de rejoindre Red Bull et Ferrari dans le développement de sa propre version du concept d’aileron arrière rotatif surnommé "Macarena".

Ce concept innovant, qui a déjà attiré l’attention du paddock, pourrait donc continuer à se développer au sein de la galaxie Red Bull, avec Racing Bulls susceptible de suivre une voie similaire à celle de l’écurie mère.