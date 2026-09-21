Haas F1 veut continuer sa ’série encourageante’ à Bakou et lors du triplé de courses à venir

La 15e manche de la saison 2026 aura lieu ce week-end à Bakou, et Haas F1 se prépare à la dixième édition du Grand Prix en Azerbaïdjan, qui a rejoint le calendrier durant l’année où l’équipe américaine s’est engagée en Formule 1. Le circuit urbain de Bakou compte parmi les plus longs du calendrier, et ce week-end aura la particularité de se tenir du jeudi au samedi après l’instauration d’un jour férié dans le pays pour ce dimanche.

Le tracé se démarque par de longues lignes droites alternent avec des zones de freinage appuyé et des virages aveugles à 90 degrés dans le secteur initial du tour, puis un passage dans la vieille ville. Esteban Ocon explique les défis qu’il attend sur ce tracé avec les F1 2026, alors que Haas a fait des progrès grâce à ses évolutions.

"Nous sommes actuellement sur une série de courses encourageante, où nous travaillons bien, où la voiture est constante et où l’évolution fait son travail. À l’aube de ce prochain triplé de courses, il est essentiel de bien se préparer, de se reposer et de conserver le bon état d’esprit, et cela s’applique à tout le monde dans l’équipe" a déclaré le Français.

"C’est en fait une excellente opportunité d’être ensemble pendant trois semaines, car on prend vraiment le rythme des choses, et nous nous comprenons tous si bien à ce stade de la saison. Bakou est un autre circuit fantastique, un tour excitant mais difficile où, un peu comme à Madrid, il faut monter en puissance au fil des séances, car les erreurs coûtent cher."

Ollie Bearman a quant à lui hâte de prendre la piste, car il révèle qu’il adore le circuit de Bakou. Le Britannique a connu un week-end difficile en Espagne, et il veut oublier cette déception et rebondir en Azerbaïdjan.

"Le circuit urbain de Bakou est l’un des tracés les plus amusants de l’année, une fois que l’on trouve son rythme avec la longue ligne droite et la section sinueuse autour de la vieille ville, on a l’impression d’avoir fait le tour de la ville en un tour" a ajouté Bearman.

"Ce week-end, je vise un week-end solide et sans problème. La mise à jour apportée à Monza montre clairement que nous sommes désormais capables de pousser plus fort, je veux donc démontrer de quoi nous sommes capables, il est important de commencer ce triptyque sur de bonnes bases."

Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, a quant à lui fait le bilan des dernières courses et expliqué les espoirs de Haas ce week-end : "J’ai eu le sentiment que nous avons réalisé un week-end solide en tant qu’équipe lors de la dernière course à Madrid."

"Bien que nous ayons finalement été déçus de ne pas marquer de points dimanche, notre rythme de course était solide, ce qui constituait une amélioration significative par rapport à Monza. Cela montre que l’équipe apprend très vite pour tirer le meilleur parti du dernier package, qui a réellement généré de la performance dans les domaines requis."

"Maintenant, nous nous dirigeons vers le circuit urbain de Bakou pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, qui possède une histoire et une atmosphère uniques, et c’est toujours un week-end de course que tout le monde attend avec impatience."

"Ce circuit urbain exigeant comporte de longues lignes droites et des portions très étroites à travers la vieille ville, c’est donc un défi pour les ingénieurs de bien régler la voiture. Nous avons pour objectif de capitaliser sur nos progrès de Monza et de Madrid pour libérer tout le potentiel du package sur ce circuit où l’on sait que tout peut arriver."

"Pour nous, il s’agit de progresser proprement lors des essais, de donner de la confiance aux pilotes dans la voiture et de nous assurer que nous sommes prêts à saisir toutes les opportunités qui se présenteront à nous."