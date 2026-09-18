Pourquoi la blessure d’Hadjar complique autant son retour chez Red Bull

Absent depuis le Grand Prix des Pays-Bas après s’être fracturé le poignet gauche lors d’un entraînement pendant la trêve estivale, Isack Hadjar n’a toujours pas retrouvé sa monoplace Red Bull. Alors que son retour est espéré pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, Nico Rosberg a expliqué pourquoi une blessure au poignet peut rendre la conduite d’une Formule 1 particulièrement douloureuse et pourquoi le Français doit faire preuve de patience avant de reprendre la compétition.

Hadjar s’était blessé au poignet pendant la pause estivale de la Formule 1. Red Bull a ensuite confirmé que cette fracture l’empêcherait de participer au Grand Prix des Pays-Bas. L’absence du Français s’est finalement prolongée au-delà de Zandvoort, puisqu’il a également manqué les Grands Prix d’Italie, à Monza, et d’Espagne, à Madrid.

Alors que Hadjar devait déclarer forfait pour son troisième week-end de course consécutif, Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, avait expliqué à Madrid que l’écurie tenait compte de l’évolution de son état de santé et de son propre ressenti.

"C’était une décision facile. Il ne se sentait pas à 100 %, et c’est le seul critère que nous avons utilisé : est-ce que tu es à 100 % ? À partir de là, la décision était facile. Nous avons toujours dit que nous donnerions la priorité à son retour avec une santé à 100 %. C’est cette évaluation que nous avons faite."

Red Bull espère désormais qu’Isack Hadjar sera suffisamment rétabli pour participer au prochain rendez-vous du calendrier, le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Avant de prendre une décision définitive, l’écurie prévoit de tester le Français dans son simulateur afin d’évaluer sa capacité à supporter les contraintes d’une monoplace de Formule 1.

À ce stade, sa participation reste toujours incertaine, d’autant que les murs de Bakou ne sont pas vraiment tendres lorsqu’un pilote sort de piste.

Champion du monde 2016, Nico Rosberg a expliqué pourquoi le retour d’Isack Hadjar prend davantage de temps que celui de Lance Stroll. En 2023, le pilote Aston Martin s’était fracturé le poignet droit dans un accident de vélo, mais avait retrouvé le volant deux semaines plus tard.

Stroll a toutefois été contraint de manquer le Grand Prix d’Espagne en 2025 après avoir subi une nouvelle intervention, dont la nature exacte n’avait pas été précisée, au niveau de son poignet.

Selon Rosberg, les contraintes physiques imposées par une Formule 1 rendent les blessures de ce type particulièrement problématiques.

"C’est vraiment horrible de piloter avec une blessure au poignet," a expliqué l’ancien pilote Mercedes F1.

"Nous avons vu Lance Stroll le faire il y a quelques années, de manière incroyable, mais avec les forces d’appui et tout le reste, c’est extrêmement exigeant. Il avait vraiment surmonté la douleur, ce qui avait impressionné tout le monde."

"Et surtout, ce à quoi on ne pense pas forcément, c’est qu’au freinage, votre corps est projeté vers l’avant par rapport aux ceintures de sécurité. Vous devez alors vous appuyer sur le volant, sinon votre corps part vers l’avant et vous n’avez évidemment pas envie de rester juste retenu par les ceintures."

"Vous devez donc exercer une très forte pression sur le volant. Or, si votre poignet est fracturé, vous ne pouvez pas le faire : la douleur serait trop importante."

Présent à Madrid, Isack Hadjar ne s’est pas exprimé publiquement sur l’évolution de sa blessure. Red Bull a en effet interdit aux médias de le questionner.

Laurent Mekies assurait néanmoins que la récupération du Français se déroule normalement.

"Il n’y a aucun problème avec la récupération d’Isack. e pense que nous avons compris qu’il s’agit fondamentalement d’un délai normal pour ce type de blessure. Nous allons donc continuer à appliquer la même approche. Nous évaluerons la situation pour Bakou, voir comment il se sent, puis le placer dans le simulateur afin de l’exposer aux contraintes de la réalité.

"S’il se sent proche des 100 %, nous tenterons le coup. S’il estime que sa récupération n’est pas terminée, nous resterons fidèles à notre approche et donnerons la priorité à son rétablissement."