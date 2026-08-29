Hadjar sera-t-il de retour à Monza ? Le Français se confie sur sa santé

Absent à Zandvoort après s’être blessé au poignet durant la trêve estivale, Isack Hadjar garde l’espoir de retrouver le baquet de sa Red Bull très rapidement. Dès le prochain Grand Prix d’Italie même, si tout va bien. Le Français, qui a suivi depuis le garage le rendez-vous néerlandais tout en poursuivant sa récupération, assure que sa blessure évolue rapidement. Son remplacement par Liam Lawson a par ailleurs permis à Racing Bulls de repartir des Pays-Bas avec six points.

La blessure de Hadjar est survenue pendant la trêve estivale, l’obligeant finalement à renoncer au Grand Prix des Pays-Bas, dernière manche de la saison disputée à Zandvoort. Le pilote Red Bull n’a toutefois pas complètement disparu du paddock et était présent avec l’écurie autrichienne durant le week-end, notamment dans le cadre du tournage d’une vidéo consacrée aux coulisses du Grand Prix.

Pour Hadjar, cette situation constitue une première dans sa carrière.

"En fait, c’est ma toute première blessure de toute ma vie, de toute mon existence, de toute ma carrière, peu importe," a-t-il expliqué dans cette vidéo publiée par Red Bull.

Le Français ne cache pas sa frustration de devoir observer ses rivaux depuis le bord de la piste alors qu’il aurait évidemment préféré être au volant.

"C’est étrange d’être sur le banc et je n’en suis pas heureux, pour moi comme pour l’équipe. Évidemment, je veux être là à chaque tour."

"Ça guérit rapidement"

Malgré cette déception, les nouvelles communiquées par Hadjar depuis Zandvoort sont plutôt rassurantes. Le pilote a notamment insisté sur l’évolution favorable de son poignet, qui ne présentait plus de gonflement.

En montrant son poignet maintenu par une attelle, il a ainsi expliqué : "Il n’est pas gonflé, ce qui est très positif. C’est bon signe. Donc, en fait, ça guérit rapidement. Chaque jour, j’ai un peu plus de mobilité et j’espère pouvoir être à Monza."

Plus tôt cette semaine, il avait également confié ce qu’il avait ressenti à passer tout un week-end à scruter des écrans et des ingénieurs au travail.

"C’est la première fois que je suis un week-end sans réellement y participer, et c’est intéressant à sa manière. On sort de la pause estivale, donc ça fait du bien d’être là et d’être dans le rythme de la F1. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Pendant un week-end de course, je suis généralement concentré sur la résolution de problèmes précis, avec l’impression d’être dans un tunnel, et parfois je passe à côté d’informations qui pourraient être utiles."

Cette dernière échéance sera évidemment scrutée avec attention par Red Bull, puisque le Grand Prix d’Italie se disputera dès la semaine suivante. Hadjar se montre donc optimiste quant à sa capacité à reprendre la compétition, même si sa participation devra dépendre de l’évolution de sa blessure et de son aptitude à piloter.

Une décision finale sera prise ce mercredi. En cas d’absence, le même scénario se répétera à Monza.

En son absence, Liam Lawson avait en effet été appelé pour prendre sa place aux côtés de Max Verstappen, quadruple champion du monde, chez Red Bull. Le Néo-Zélandais a ainsi quitté Racing Bulls le temps d’un week-end pour intégrer l’équipe principale. Yuki Tsunoda avait pris sa place.

Cette permutation s’est révélée particulièrement fructueuse pour Red Bull puisque Lawson a inscrit six points grâce à sa septième place à Zandvoort. Une performance d’autant plus notable que le pilote devait s’adapter rapidement à un nouvel environnement.

Laurent Mekies, directeur de l’équipe, avait tenu à souligner le travail effectué par Lawson pour réussir cette transition dans un délai très court.

Lawson a donc assuré l’intérim avec succès, mais Red Bull espère désormais pouvoir récupérer Hadjar pour Monza. Pour le Français, l’objectif est clair : poursuivre sa récupération afin de retrouver sa place dans la grille le plus rapidement possible.