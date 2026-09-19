Jos Verstappen pousse son fils Max pour un test en rallye

Alors que Max Verstappen continue d’explorer les possibilités qui s’offrent à lui en dehors de la Formule 1, son père Jos aimerait le voir relever un nouveau défi particulièrement exigeant : le rallye. Convaincu que cette discipline correspondrait parfaitement au tempérament de son fils, l’ancien pilote de F1 tente de l’attirer vers un essai sur terre cet hiver. Mais le quadruple champion du monde estime toujours que les risques sont trop importants.

Interrogé par Play Sports, Jos Verstappen a expliqué qu’il n’envisageait pas de reprendre le volant d’une Formule 1, tout en appréciant les exigences spécifiques du rallye. Pour lui, cette discipline impose une concentration permanente et ne laisse pratiquement aucune place à l’erreur.

"Je pense que le défi du rallye, c’est que vous ne pouvez tout simplement pas faire d’erreur," a déclaré le Néerlandais.

"Une erreur est très sévèrement sanctionnée, et vous devez pratiquer cette discipline avec votre copilote."

Âgé de 54 ans, Jos Verstappen estime que ces caractéristiques pourraient parfaitement convenir à Max, dont le goût pour les défis et les disciplines alternatives n’est plus à démontrer. Le père du pilote Red Bull reconnaît toutefois que son fils ne manifeste actuellement aucun intérêt particulier pour le rallye.

"Je pense que cela conviendrait très bien à Max," a-t-il affirmé.

"Le seul problème, c’est qu’il ne s’y intéresse absolument pas. Mais je pense vraiment que, s’il essayait un jour, il adorerait ça."

Jos Verstappen a même déjà une idée précise pour tenter de faire évoluer la position de son fils.

"J’essaie donc de le convaincre de passer une journée quelque part en France, cet hiver, sur une surface en gravier, où nous pourrions piloter une voiture de rallye avec quelques personnes."

"Je sais pertinemment qu’il va absolument adorer ça."

Max Verstappen ne semble toutefois pas prêt à suivre les conseils de son père. Dans un entretien accordé à Bild, le pilote Red Bull a reconnu l’attrait du rallye, tout en expliquant pourquoi il ne souhaitait pas ajouter cette discipline à son programme déjà particulièrement chargé.

"Je trouve ça génial et très amusant, mais je pense simplement que c’est trop dangereux," a déclaré le quadruple champion du monde.

"Si vous commettez ne serait-ce qu’une seule erreur à haute vitesse, vous envoyez votre voiture contre un arbre. Je ne pense tout simplement pas que ce risque en vaille la peine."

Max Verstappen a également reconnu que sa perception du danger avait évolué depuis qu’il était devenu père. S’il admet qu’aucune activité n’est totalement dénuée de risques, il considère que le rallye expose constamment le pilote à des situations potentiellement dangereuses.

"Bien sûr, il peut toujours arriver quelque chose. Je pourrais sortir de cette interview et me faire renverser par un bus. Mais, en rallye, le danger est constamment présent."

La prolongation de son contrat avec Red Bull lui offre une liberté importante pour participer à différentes épreuves d’endurance, tandis que le calendrier 2027 récemment confirmé laisse notamment de la place à plusieurs rendez-vous majeurs, comme les 24 Heures du Nürburgring, les 24 Heures du Mans ou les 24 Heures de Spa.

Le pilote Red Bull a d’ailleurs révélé que cette possibilité avait joué un rôle dans sa décision de prolonger son engagement avec l’écurie.

"C’est également l’une des raisons pour lesquelles j’ai prolongé mon contrat avec Red Bull," a-t-il expliqué.

"Ils me donnent la possibilité de participer à ces catégories dès le début. Je veux continuer à le faire à l’avenir, mais cela doit se dérouler selon mes propres conditions."

En revanche, le rallye pourrait constituer une exception, y compris aux yeux de Red Bull. Si l’écurie laisse généralement son pilote décider librement des projets qu’il souhaite entreprendre en dehors de la Formule 1, elle pourrait se montrer beaucoup plus réticente face à une participation dans une discipline aussi exposée.

"Ils me laissent effectivement libre de décider moi-même de ce que je veux faire, mais, dans ce cas précis du rallye, ils diraient probablement que ce n’est pas possible. Un essai pourquoi pas, une compétition, j’en doute !"