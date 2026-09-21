Leclerc admet ’pousser trop loin la limite’ quand il manque de feeling

Charles Leclerc a expliqué pourquoi il s’est abstenu d’essayer de copier le style de pilotage de Lewis Hamilton, alors qu’il peine parfois à extraire le maximum de la SF-26, la F1 2026 de la Scuderia. Après que le Monégasque a nettement battu son coéquipier l’année dernière, leur duel s’est révélé beaucoup plus équilibré en 2026, le septuple champion du monde ayant même parfois largement pris le dessus sur Leclerc.

Le Britannique estime que les F1 aux spécifications 2026 ne sont toujours pas naturelles à piloter, mais il s’attend à de grands progrès dans les mois et années à venir en matière d’exploitation des V6 hybrides et de ces voitures particulièrement complexes.

"Ce n’est décidément toujours pas naturel, et nous devons encore y travailler énormément" a déclaré Hamilton. "Il y a beaucoup plus dans l’équipe, et il y a beaucoup plus chez les pilotes, c’est sûr, cette année avec ces réglementations."

"Vous essayez d’être plus en profondeur et en phase avec l’équipe, et vous examinez les plans pour 2027 et les changements de règles à venir pour cela, et toutes les étapes que nous devons franchir pour cela, toute la planification qui nous attend. C’est beaucoup, mais j’apprécie vraiment et d’être dans cette équipe."

Pour le Monégasque, les spirales négatives sont très difficiles à gérer, car il a manqué de performance pendant plusieurs courses, mais il a aussi subi plusieurs accidents, comme en Espagne le samedi, et il raconte comment il a perdu ses repères, avec des difficultés à gérer les freins Brembo.

"Quand les choses ne vont pas bien, comme cela a été le cas à Montréal et à Monaco, il ne s’agit pas seulement des résultats" a déclaré Leclerc dans le podcast Beyond The Grid. "Pour Barcelone, c’était mieux. Et à Barcelone, bien sûr, en qualifications, je n’ai aucune excuse. C’est juste moi qui pousse la limite trop fort et trop loin."

"Bien sûr, j’étais déçu, mais le ressenti était là. Donc, quand le feeling est là, vous êtes beaucoup plus en confiance en tant que pilote. Mais à Montréal et à Monaco, le feeling n’était vraiment pas là. Genre, quel que soit le résultat que j’aurais obtenu le dimanche, je ne m’en souciais pas vraiment."

"Ce qui est important pour moi, c’est que lorsque je monte dans la voiture, j’aie le bon ressenti et je sache que je peux faire mon travail correctement en pilotant de manière naturelle et sans trop réfléchir."

"Et donc, lorsque vous avez deux courses consécutives où les choses se compliquent et que vous n’avez pas le ressenti, vous avez vraiment deux options. L’une est d’essayer de trouver une solution avec les réglages et avec la voiture pour correspondre davantage à votre style de pilotage naturel. L’autre est simplement de changer votre style de pilotage.

"Et dans mon cas, j’ai Lewis comme coéquipier, qui était dans une forme incroyable, et qui est dans une forme incroyable, donc je savais que son style de pilotage fonctionnait. Sûrement que ça fonctionnait. J’avais donc toujours cette option d’essayer. Et j’insiste sur le mot ’essayer’ car il est toujours difficile d’essayer de reproduire un style de pilotage."

"Ce n’est pas aussi simple que dire ’Lewis fait ça, je vais faire la même chose’. Lewis est un pilote incroyablement talentueux et a un style de pilotage naturel qui est le sien et il est le meilleur au monde pour ce style de pilotage particulier. Et donc reproduire cela est très délicat."

"J’ai essayé de pousser davantage pour trouver des moyens d’adapter un peu plus cette voiture à mon style de pilotage. Et j’ai trouvé quelques éléments dans les données qui ne fonctionnaient tout simplement pas."

"Encore une fois, en Formule 1, ce n’est pas toujours tout noir ou tout blanc. Ce n’est pas comme si vous vous asseyiez devant votre ordinateur, regardiez les données et disiez ’oh, c’est un dixième et demi de seconde, changeons cela et nous gagnerons un dixième’."

"Ce n’est pas aussi simple que ça. C’est de l’intuition, c’est du ressenti, ce sont des choses où vous pouvez vous dire ’ok, c’est ce qui me met un peu moins à l’aise dans la voiture, et si j’améliore ce ressenti, alors la performance viendra’."

"Et j’ai donc vu deux ou trois choses le vendredi soir à Silverstone, je les ai modifiées pour le samedi en qualifications, et le ressenti était bien meilleur et même meilleur qu’à Barcelone. Et à partir de ce moment-là, j’ai eu l’impression que ça allait dans la bonne direction."

Un passage aux disques de frein Carbone Industrie aurait contribué à la recrudescence de forme de Leclerc, qui a suivi la décision de Hamilton, qui avait abandonné les Brembo auparavant. Mais il admet que le feeling n’est pas forcément là.

"La voiture change constamment, donc ce n’est pas comme si je pouvais vraiment revenir à ce ressenti que j’avais à Melbourne. Elle évolue. Mais mon objectif est de monter dans la voiture et de ne pas trop réfléchir."

"Quand vous réfléchissez trop, vous savez que vous perdez du temps en piste, car notre sport ne consiste pas vraiment à réagir à ce qui se passe sur la voiture. Il s’agit plutôt d’anticiper et de s’approprier la voiture. Je veux dire qu’en entrant dans un virage, je dois savoir exactement comment la voiture va se comporter pour ne pas avoir à trop réfléchir aux choses."