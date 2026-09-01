Hamilton, priorité absolue ? Ferrari doit éviter de laisser filer des points !

La question se pose depuis quelques jours parmi les analystes et consultants de la F1 : Ferrari doit-elle davantage privilégier Lewis Hamilton dans la course au titre mondial 2026 ? Pour Otmar Szafnauer, la réponse est désormais clairement oui. L’ancien patron d’Aston Martin et d’Alpine F1 estime que la Scuderia aurait intérêt à s’inspirer de Mercedes, qui a accepté de modifier l’ordre de ses pilotes au Grand Prix des Pays-Bas afin de favoriser le meilleur résultat global. Une position qui marque un net changement dans le discours du dirigeant américain.

Lewis Hamilton demeure la principale menace hors Mercedes pour Kimi Antonelli au championnat. Après 12 Grands Prix, le Britannique accuse 59 points de retard sur le jeune Italien, mais il partage désormais la deuxième place du classement avec George Russell.

Cette situation aurait pu être différente après Zandvoort. Hamilton a en effet été frustré par la lenteur de Ferrari à lui permettre de passer devant Charles Leclerc alors que les deux pilotes étaient engagés dans des stratégies différentes. Le Britannique a finalement terminé quatrième, derrière Russell, et a donc laissé filer une occasion de reprendre davantage de points à Antonelli.

Pour Szafnauer, cette situation doit pousser Ferrari à clarifier ses priorités. Selon lui, l’objectif historique de la Scuderia est davantage lié au titre des pilotes qu’à celui des constructeurs.

"Pour moi, vous devez vous concentrer sur votre objectif," a-t-il expliqué dans le podcast High Performance Racing.

"Surtout dans une équipe comme Ferrari, où le championnat du monde des pilotes est plus important pour elle que le championnat des constructeurs. Ils ont toujours été comme ça."

"Donc, si c’est votre objectif, alors vous prenez chaque décision afin d’atteindre cet objectif. Ils ne le font pas."

Szafnauer reconnaît toutefois qu’il est beaucoup plus facile d’analyser une décision après coup que dans le feu de l’action. Les choix effectués depuis le muret des stands doivent parfois être pris en quelques secondes, avec des informations incomplètes et une course qui évolue en permanence.

"Avec le recul, tout est merveilleux. Quand vous êtes là-bas et que vous devez prendre des décisions rapides, elles ne sont parfois pas aussi évidentes pour vous que lorsque, le lundi, vous regardez en arrière et dites : ’Ah, nous aurions dû faire ça’," a-t-il reconnu.

"Je pense que Lewis se dit probablement : ’Si j’avais été placé devant un peu plus tôt, j’aurais peut-être terminé sur ce podium’."

La situation de Zandvoort offre justement un exemple que Szafnauer estime particulièrement intéressant pour Ferrari. Mercedes a elle aussi dû prendre une décision délicate dans les dernières minutes du Grand Prix, lorsque George Russell se trouvait devant Antonelli avec des pneus moins performants.

L’équipe de Brackley a alors demandé à Russell de laisser passer son équipier, permettant à Antonelli de récupérer la deuxième place grâce à ses gommes plus fraîches. Une décision qui, selon Szafnauer, n’a rien coûté à Mercedes au classement tout en bénéficiant au pilote qui mène le championnat.

"Ils l’ont fait. C’était la bonne chose à faire du point de vue de l’équipe," a-t-il estimé.

"Ils n’ont perdu aucun point en les faisant échanger leurs positions. Kimi, qui mène le championnat du monde, a obtenu davantage de points. C’est ce genre de choses que Ferrari devrait faire avec Lewis."

Interrogé sur le fait que cette approche constituait une bonne nouvelle pour Antonelli, Szafnauer a répondu sans hésiter : "Bien sûr."

Cette position est d’autant plus notable que l’ancien patron d’équipe avait adopté un discours radicalement différent après le Grand Prix de Grande-Bretagne. Il s’était alors fermement opposé à l’idée que Ferrari puisse inverser les positions de Hamilton et Leclerc lorsque l’occasion se présentait, afin de favoriser la quête de titre du septuple champion du monde. Son analyse a donc clairement évolué depuis...

McLaren pourrait devenir le principal adversaire de Mercedes

Au-delà du duel Ferrari-Mercedes, Szafnauer s’attend également à voir McLaren prendre une place de plus en plus importante dans la lutte en tête du peloton d’ici la fin de la saison.

L’écurie de Woking a introduit plusieurs évolutions majeures au cours des derniers Grands Prix. Après une première partie du programme apparue efficace en Hongrie, le développement a continué aux Pays-Bas et doit désormais être pleinement intégré à l’approche de l’équipe avant Monza.

"Monza sera très important parce que McLaren a apporté une évolution qui a fonctionné en Hongrie. Je pense qu’ils ont continué avec cette évolution, d’après ce que j’ai lu à Zandvoort, et maintenant l’évolution est complète. Voyons comment ils vont se comporter à Monza," a expliqué Szafnauer.

"Je pense toujours qu’ils seront le concurrent le plus proche de Mercedes à la fin de la saison. Je l’avais dit au début, mais il semblait alors que c’était Ferrari. Et je pense que cela évolue dans un sens puis dans l’autre, en fonction des performances relatives, parce que toutes les évolutions n’arrivent pas en même temps et que les évolutions sont importantes."

Le caractère inédit de la réglementation 2026 accentue encore ce phénomène. Les équipes découvrent progressivement les possibilités offertes par leurs monoplaces et peuvent donc réaliser des gains importants lorsqu’une évolution fonctionne comme prévu.

"Dans une année où la réglementation est nouvelle, vous trouvez beaucoup de choses, n’est-ce pas ? La courbe d’apprentissage est donc très importante. Alors, quand vous apportez cette évolution par rapport à ceux qui ne l’ont pas, vous franchissez un cap."

Szafnauer cite notamment l’exemple d’Alpine et des Racing Bulls pour illustrer cette dynamique.

"Nous avons également vu cela avec mon ancienne équipe. Après que Racing Bulls a apporté son évolution, ils étaient nettement plus rapides qu’Alpine. On aurait dit qu’ils allaient les rattraper. Et maintenant, ils sont plus ou moins au même niveau."

Reste une question : pourquoi Mercedes, qui dispose actuellement de la meilleure situation au championnat, ne multiplie-t-elle pas elle aussi les évolutions ?

Pour Szafnauer, la réponse se trouve principalement dans le plafond budgétaire. Produire et introduire de nouvelles pièces représente un coût réel qui peut rapidement limiter les possibilités d’une équipe en cours de saison.

"Le plafond budgétaire. Ils ont actuellement des évolutions qu’ils pourraient apporter, mais dès que vous commencez à fabriquer ces pièces, cela vous coûte de l’argent et ils vont dépasser le plafond," a-t-il expliqué.

"Donc, ce qu’ils vont faire c’est une évolution supplémentaire unique qui concentrera tout leur apprentissage, autour de la période Sepang - Singapour."

"Cela ne veut pas dire que l’apprentissage s’arrête. L’apprentissage continue en arrière-plan. Vous faites toujours du travail en CFD. Vous faites toujours du travail en soufflerie. Vous fabriquez toujours des pièces pour la soufflerie. Tout cela est planifié."

"C’est simplement une question de savoir quand vous arrêtez réellement ce programme d’évolution. Et c’est là que se trouve l’argent. Quand vous fabriquez des pièces pour la voiture, elles coûtent de l’argent : de nouveaux ailerons, de nouveaux fonds plats, de nouveaux éléments de carrosserie."

"Et ils auront encore une grosse évolution plutôt que beaucoup de petites, parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre. Ils sont au plafond comme Toto Wolff l’a dit."