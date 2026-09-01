McLaren F1 doit confirmer ses progrès à Monza avant de croire au titre

McLaren semble avoir retrouvé une position beaucoup plus familière : celle de l’équipe capable de jouer les victoires. Après un début de saison 2026 particulièrement compliqué, les succès consécutifs de Lando Norris à Budapest puis à Zandvoort ont relancé la dynamique de l’écurie de Woking. Si l Britannique a réduit son retard sur Kimi Antonelli au championnat, Andrea Stella refuse pour l’instant de transformer cette embellie en certitude quant à la défense du titre mondial.

La situation de McLaren a considérablement évolué depuis les premières courses de la saison. En Australie, l’équipe disposait encore d’une compréhension limitée du moteur Mercedes, tandis que le Grand Prix de Chine avait tourné au désastre avec un double abandon.

Depuis, le travail effectué par l’écurie britannique lui a permis de retrouver progressivement le niveau qui était le sien ces dernières années. Les victoires de Norris en Hongrie et aux Pays-Bas ont notamment ramené son retard sur Antonelli à 83 points, suffisamment pour faire renaître l’espoir d’une nouvelle lutte pour le championnat.

Mais pour Andrea Stella, pas question de tirer des conclusions trop rapides.

"Au-delà de la manière de le dire, notre véritable approche consiste simplement à prendre une course après l’autre. Il n’y a pas grand-chose de plus que vous puissiez influencer que de maximiser ce qui est disponible pour la prochaine course," a expliqué le directeur de McLaren lorsqu’il lui a été demandé quelle confiance cette dynamique pouvait apporter à l’équipe pour la deuxième partie de la saison.

La prochaine manche aura justement une importance particulière pour McLaren. Le Grand Prix d’Italie se déroulera à Monza, un circuit dont les caractéristiques sont très éloignées de celles de Budapest et Zandvoort.

"La prochaine course sera à Monza et, si nous réfléchissons aux exigences de Zandvoort et de la Hongrie, puis à celles de Monza, nous sommes dans un régime complètement différent," a souligné Stella.

Les deux dernières courses ont effectivement été disputées sur des tracés exigeant beaucoup d’appui aérodynamique. Zandvoort comme le Hungaroring comportent de nombreuses courbes à moyenne vitesse, un domaine dans lequel la MCL40 s’est montrée particulièrement performante.

À l’inverse, Monza représente l’un des circuits les plus rapides du calendrier. Les longues lignes droites et les chicanes imposent des compromis aérodynamiques très différents. Monza constituera donc un examen particulièrement révélateur des progrès réalisés par McLaren depuis le début de la saison.

L’équipe devra notamment démontrer que la MCL40 est capable de fonctionner efficacement avec un niveau d’appui réduit. Or ce n’est pas nécessairement le domaine dans lequel sa monoplace s’est montrée la plus convaincante jusqu’ici.

"Nous savons que la traînée n’est pas forcément un point fort de notre voiture," a reconnu Stella. "Et, par exemple, il y a également beaucoup de freinages, ce qui n’est pas forcément un point fort de notre voiture non plus."

Concernant la gestion de l’énergie de son moteur Mercedes, des progrès importants ont été réalisés. McLaren a notamment de nouveaux outils de simulation, destinés à améliorer sa compréhension du comportement du groupe propulseur.

"Monza permettra de mesurer concrètement l’ampleur de ces progrès sur un circuit où la gestion de l’énergie et les performances en ligne droite sont particulièrement déterminantes. Toutes ces interrogations doivent d’abord être levées avant que McLaren puisse sérieusement envisager une nouvelle bataille pour le championnat."

"Donc, si nous pouvons confirmer nos progrès à Monza, alors je dirais que la réponse à votre question est oui : nous pourrons regarder avec un certain optimisme la suite de la saison."

"Mais avant tout, nous devons aller sur ce circuit très rapide et voir si notre voiture est capable d’exprimer de bonnes performances dans les longues lignes droites."

"Il y a beaucoup de choses que nous devons confirmer à l’approche de la prochaine course. Mais jusqu’à présent, ce que nous pouvons confirmer, c’est que lorsque nous sommes sur des circuits à fort appui aérodynamique, nous pouvons nous battre pour les victoires."