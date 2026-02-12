Hadjar limite les dégâts après un début de journée compliqué à Bahreïn

La journée d’essais d’Isack Hadjar à Bahreïn ne s’est pas déroulée sans accroc, mais le pilote français et son équipe ont su réagir efficacement pour tirer un maximum d’enseignements de la session. Touché par un problème technique en début de journée, Hadjar n’a pu prendre la piste que tardivement lors de la matinée (un seul tour), avant de concentrer l’essentiel de son programme l’après-midi.

Grâce au travail de l’équipe pour réparer une fuite hydraulique qui s’est déclarée après le remontage de la Red Bull RB22 hier soir, Hadjar a pu reprendre la piste juste avant la pause déjeuner, ce qui lui a permis d’aborder la session de l’après-midi dans de bonnes conditions.

Au total, il a bouclé 86 tours, signant un meilleur temps en 1’36”651, un kilométrage réduit par rapport à certains concurrents mais exploité au maximum.

"Évidemment, la journée n’a pas commencé comme nous l’espérions à cause du problème, mais ce sont les essais de pré-saison et ce genre de choses arrive," a expliqué Hadjar.

"L’équipe a travaillé dur pour me remettre en piste juste avant la fin de la séance du matin, ce qui nous a placés dans une bonne position pour l’après-midi."

Malgré ce contretemps, le pilote se félicite du travail accompli.

"Même si nous avions moins de roulage que les autres, nous en avons tiré le maximum et récolté beaucoup de données en vue du roulage de demain, pour Max et moi."

Hadjar souligne également l’efficacité du programme mené à bien dans un temps réduit.

"Nous avons même réussi à compléter plusieurs de nos programmes dans un laps de temps assez court, donc c’est rassurant de voir que la perturbation du matin n’a pas affecté notre plan global."

Enfin, les sensations au volant semblent encourageantes pour la suite des essais.

"Une fois en piste, je me sentais bien dans la voiture, donc on peut être satisfaits du travail accompli aujourd’hui."