Lawson a connu ’des petits problèmes’ mais explique pourquoi il n’est pas frustré

Liam Lawson est soulagé d’avoir pu effectuer du roulage avec Racing Bulls ce jeudi à Sakhir, à l’occasion de la deuxième journée de cette première semaine de tests de Bahreïn. Néanmoins, il a connu quelques problèmes qui l’ont empêché de faire son programme complet.

Il espère désormais boucler la semaine par une demi-journée encore plus productive demain, puisqu’il partagera de nouveau le volant avec Arvid Lindblad pour conclure ces trois journées.

"Ca allait, il y a eu quelques petits problèmes qui ont arrêté notre roulage, mais les tours parcourus étaient plaisants. Je vais passer plus de temps demain dans la voiture, et ce n’est encore que le début" a déclaré Lawson.

"On apprend aussi vite que possible, car tout est nouveau. On sait qu’il ne faut pas être frustrés quand on a ces problèmes qui nous arrêtent, et il faut mettre la voiture dans une bonne fenêtre. On a encore demain, et la semaine prochaine, il faudra tester la performance."

Interrogé sur le pilotage des nouvelles monoplaces, le Néo-Zélandais admet qu’il y a énormément de choses à comprendre et auxquelles s’habituer, alors que tout change en ce début de saison.

"Un style de pilotage différent, on doit être plus conscients de tout derrière le volant. Et même en qualifications, il y aura surement plus de gestion sur différents circuits. C’est beaucoup de nouveautés, je ne maîtrise pas encore tout et la semaine prochaine servira aussi à ça."

Ainsi, Lawson ne veut encore rien dire au sujet de la hiérarchie du peloton actuellement : "C’est très difficile à dire, on ne sait pas ce que font les autres. On verra quels progrès on peut faire."