Horner s’inquiète de ’l’inconnue’ que représente l’aileron avant et la nouvelle règle

Red Bull ignore encore quel sera l’impact réel du changement de réglementation concernant la flexibilité de l’aileron avant, qui arrivera à partir de la neuvième manche de l’année en Espagne. Christian Horner, le directeur de l’équipe, reconnait qu’il est très difficile de savoir quel sera l’impact sur chaque monoplace, et donc chaque team sur la grille.

"Je pense qu’il y a une inconnue quant à la manière dont cela affectera les différentes voitures" a expliqué Horner. "Vous pouvez voir que la fenêtre de fonctionnement de ces voitures est très, très étroite, et que le changement de l’aileron avant est assez important - il sera donc intéressant de voir comment et qui cela affectera."

"Il n’y a aucune garantie. Nous connaissons les aspects de la voiture que nous devons améliorer, et toute l’équipe est très concentrée sur ces aspects, mais je pense que ce championnat va consister à maximiser les opportunités."

"Lors des trois premières courses, nous avons été très proches de la deuxième place à Melbourne. Lors du China Sprint, nous avons été compétitifs pendant la première moitié de la course, puis nous avons perdu le fil pendant la seconde moitié."

"Lors du Grand Prix de Chine, nous avons réalisé un relais compétitif sur le pneu dur jusqu’à la quatrième place. Il y a donc beaucoup de points positifs à retenir et nous savons que si nous parvenons à exploiter une partie du potentiel de cette voiture, nous serons dans la lutte."

Cet impact est d’autant plus difficile à mesurer que les quatre équipes de pointe sont très proches les unes des autres, ce qui donne de l’espoir au Britannique : "Je pense qu’il faut se rappeler que ce championnat est un marathon et que si l’année dernière nous a appris quelque chose, c’est que les choses peuvent changer très rapidement."

"Il y a très peu d’écart entre les quatre premières équipes pour le moment, et tout va se jouer sur le développement. Nous avons un grand changement de réglementation à venir lors de la neuvième course. Vous savez, comment cela va-t-il affecter le déroulement de la course ? Il s’agit donc de maximiser les opportunités et c’est ce que nous avons fait ce week-end."

Après la victoire de Max Verstappen au Japon, Horner s’attend à voir McLaren revenir aux avant-postes ce week-end : "McLaren sera très forte à Bahreïn. C’est un circuit qui devrait théoriquement jouer en leur faveur. Ils ont la voiture la plus rapide en ce moment. Je pense que nous devrons nous battre un peu pour les battre."