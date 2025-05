Aston Martin F1 était bonne dernière du GP de Miami

Aston Martin F1 a fini la course de Miami aux deux dernières places, 15e et 16e, quatre pilotes ayant abandonné hier.

Pour Fernando Alonso, pas de surprise : "C’était comme prévu : une course difficile."

"Nous n’avons pas eu le rythme tout le week-end et nous nous attendions à une course difficile. Nous avons rencontré des difficultés similaires à celles que nous avons connues toute la saison et nous n’avons pas su exploiter quelques opportunités. Nous devons progresser et, espérons-le, faire mieux à Imola."

Lance Stroll a fini dans les roues de son équipier.

"Course difficile pour nous et conditions très piégeuses, comme prévu. Nous manquons tout simplement de rythme ; nous avons été lents toute la saison jusqu’à présent et Miami n’a pas fait exception. Avec une course sans incident et sans réelles opportunités, cela montre que nous ne sommes pas compétitifs et que nous devons chercher à améliorer la voiture dans tous les domaines."

Andy Cowell, PDG et directeur de l’équipe, le constate : "les résultats au Grand Prix de Miami nous rappellent que nous manquons tout simplement de performance."

"Nous avons eu très peu d’occasions de progresser depuis nos positions de départ et la course s’est avérée être une course confortable à un seul arrêt pour l’ensemble du plateau. Il était bon que nous marquions quatre points avec Lance lors du Sprint, mais dans des conditions sèches normales, nous ne disposons pas d’une voiture capable de rivaliser pour les points actuellement. Nous devons continuer à analyser nos points faibles à améliorer et travailler dur pour être plus compétitifs à Imola."