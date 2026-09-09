Haas F1 veut en apprendre plus sur ses évolutions au Madring

Le championnat 2026 de Formule 1 se poursuit avec la 14e manche de la saison, qui emmène Haas en Espagne pour découvrir le Madring, nouveau circuit construit dans la capitale Madrid. Après un Grand Prix d’Italie encourageant en qualifications mais plus compliqué en course, l’écurie américaine devra rapidement comprendre les caractéristiques d’un tracé inédit pour tout le plateau, tout en évaluant les enseignements de ses dernières évolutions.

L’Espagne occupe depuis longtemps une place importante dans le calendrier de la Formule 1, avec cinq circuits différents ayant accueilli au moins une édition du Grand Prix d’Espagne. De Pedralbes à Montjuïc, en passant par Jarama et Jerez, l’épreuve nationale espagnole est organisée depuis 1991 sur le circuit de Barcelone. Le tracé catalan a d’ailleurs accueilli le Grand Prix de Barcelone-Catalogne au mois de juin.

Cette année, le Grand Prix d’Espagne change toutefois de décor et quitte la Catalogne pour rejoindre le Madring, construit à la périphérie de Madrid. Il s’agira également de la première fois depuis 2012 que l’Espagne accueille deux Grands Prix au cours d’une même saison. Cette année-là, le circuit urbain de Valence avait organisé pour la dernière fois le Grand Prix d’Europe.

Le Madring est le premier nouveau site à intégrer le calendrier de la Formule 1 depuis Las Vegas en 2023. Le tracé madrilène combine des routes privées et publiques autour du parc des expositions IFEMA, avant de traverser le quartier de Valdebebas, au nord-est de la capitale espagnole. Le circuit est notamment coupé par une autoroute.

Long de 5,416 kilomètres, le Madring compte 22 virages et doit proposer des défis très différents aux pilotes et aux équipes. Le point fort du circuit devrait être le virage 12, baptisé La Monumental. Il s’agit d’un virage à droite rapide doté d’un dévers de 24 %, dont la longueur atteint environ 550 m.

Pour Ayao Komatsu, directeur de l’écurie Haas, ce nouveau rendez-vous constitue un défi particulièrement intéressant pour l’ensemble du plateau.

"Madrid représente un nouveau défi passionnant pour tout le monde en Formule 1, et nous sommes impatients de revenir en Espagne, où nous nous rendrons pour la troisième fois cette saison."

"Le tracé du Madring semble combiner des exigences très différentes, avec des sections étroites de style urbain autour de l’IFEMA, des virages plus rapides aménagés sur une portion permanente et La Monumental, avec son dévers, qui devrait certainement faire parler."

"Pour nous, la priorité sera d’apprendre rapidement lors des séances d’essais du vendredi, de comprendre le comportement des pneus et de donner à nos pilotes une voiture en laquelle ils peuvent avoir confiance dans les virages."

Cette découverte du Madring permettra également à l’équipe de poursuivre son travail autour des évolutions introduites à Monza.

"Cela nous donnera une nouvelle occasion d’en apprendre davantage sur les évolutions que nous avons apportées en Italie le week-end dernier, sur un circuit au style totalement différent."

Le nouveau package aérodynamique avait apporté des signes encourageants à Monza, notamment sur un tour lancé. Haas avait toutefois rencontré davantage de difficultés le dimanche, lorsque la gestion des pneus avait pris une importance déterminante.

"C’est quelque chose sur lequel nous allons nous concentrer pour Madrid. Un nouveau site crée toujours des opportunités, et nous chercherons à exécuter notre week-end proprement et à être prêts à saisir les occasions qui se présenteront."

Ollie Bearman se montre lui aussi enthousiaste à l’idée de découvrir un tracé que personne ne connaît encore en conditions de course.

"Je suis enthousiaste à l’idée de ce week-end, car sur un nouveau circuit, tout le monde part véritablement avec les mêmes chances de le maîtriser."

"Même si notre rythme de course nous a handicapés dimanche, nous sommes tous très heureux de voir que l’évolution que nous avons apportée à Monza fonctionnait, donc j’aborde ce week-end avec optimisme."

"J’adore l’énergie de l’Espagne, les fans prennent la Formule 1 presque aussi au sérieux que le football, donc j’ai hâte de ressentir cette énergie."

Parmi les différentes difficultés proposées par le Madring, un virage retient déjà particulièrement son attention.

"Il y a beaucoup de parties intéressantes, mais pour moi, La Monumental est le virage que j’ai le plus hâte de découvrir en conditions réelles : ce sera une première pour la Formule 1."

Esteban Ocon voit lui aussi le Madring comme un tracé particulièrement intéressant en raison de sa configuration hybride.

"C’est une bonne chose d’être de retour en piste à Madrid juste après notre week-end à Monza. Le nouveau circuit semble exigeant et amusant, en combinant un circuit urbain et une configuration permanente, à l’image de Miami, avec un long virage relevé à négocier."

"Il sera important de prendre nos marques aussi rapidement que possible sur ce nouveau tracé, mais j’ai roulé sur le simulateur et nous avons fait nos devoirs, donc c’est une excellente occasion de laisser notre empreinte sur le Madring."

"Nous cherchons à terminer la saison européenne sur une bonne note."