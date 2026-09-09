Vasseur de nouveau fragilisé en Italie après le désastre de Monza

Le Grand Prix d’Italie a laissé Ferrari dans une situation particulièrement délicate. Entre une performance très en retrait des attentes à domicile et les tensions apparues entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton, l’écurie de Maranello doit désormais gérer une crise qui dépasse largement le simple niveau de sa monoplace. En Italie, les interrogations sur l’avenir de Fred Vasseur refont ainsi surface, malgré la prolongation du Français, tandis que plusieurs observateurs estiment que Monza pourrait avoir marqué un tournant.

Ferrari avait abordé son Grand Prix à domicile avec de grandes ambitions, mais l’épreuve de Monza a finalement exposé les difficultés de la Scuderia autant sur le plan sportif que dans sa gestion de ses pilotes. La sortie de piste de Charles Leclerc et la sixième place de Lewis Hamilton ont notamment renforcé les critiques autour de l’équipe.

Dans ce contexte, les spéculations italiennes concernant l’avenir de Fred Vasseur ont ressurgi. Le Français dispose pourtant d’un nouveau contrat, mais celui-ci n’aurait pas suffi à faire disparaître la pression exercée par la direction de Ferrari. Revue de presse du côté de l’Italie !

Daniele Dallera, journaliste du Corriere della Sera, assure ainsi que l’avenir du patron de la Scuderia reste loin d’être totalement sécurisé.

"Son avenir en tant que patron est incertain," écrit-il.

Dallera affirme surtout que la pression ne vient pas uniquement de l’environnement médiatique ou des résultats sportifs. John Elkann et Benedetto Vigna ne seraient pas contents du tout de ce qui a été affiché par Ferrari à Monza.

"Il y a beaucoup de pression à Maranello, et elle vient d’en haut, ce qui pourrait entraîner un licenciement."

Pour autant, Ferrari ne disposerait pas actuellement d’un remplaçant évident susceptible de prendre immédiatement la succession de Vasseur. Cette absence de solution alternative pourrait donc jouer en faveur du Français, du moins à court terme.

Dallera estime néanmoins que le Grand Prix d’Italie pourrait avoir des conséquences importantes si les résultats ne progressent pas rapidement.

"Il n’y a pas de plan B au-delà du manager français. Pour l’instant," écrit-il.

"Mais Monza pourrait avoir des effets transformateurs. La Ferrari de Vasseur est sous surveillance."

Le problème de Ferrari ne se limite cependant plus à la performance de sa monoplace. Les échanges entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton à Monza ont également remis au premier plan la question de la gestion des deux pilotes.

Fulvio Solms, du Corriere dello Sport, estime que la responsabilité de Fred Vasseur ne s’arrête pas aux choix techniques ou sportifs. Selon lui, le patron de Ferrari aurait dû clarifier les règles avant que ses pilotes ne se retrouvent en confrontation directe.

"Un directeur d’équipe clarifie les règles du jeu à ses pilotes avant la course, et non après," affirme-t-il.

Cette remarque fait directement écho aux critiques formulées publiquement par Hamilton dès dimanche soir. Le septuple champion du monde avait déploré l’absence de règles d’engagement écrites définissant clairement la manière dont les deux pilotes Ferrari peuvent se battre en piste.

Leclerc, de son côté, a rejeté les suggestions selon lesquelles les relations entre les deux hommes seraient personnellement dégradées ou qu’ils seraient désormais en conflit ouvert.

Dans le débat, Leo Turrini considère lui aussi que Fred Vasseur doit désormais prendre ses responsabilités. Le vétéran des journalistes italiens proches de Ferrari estime que le Français est le premier à devoir réagir.

"C’est certainement à Vasseur, qui est à Maranello depuis presque quatre ans, de gérer la situation," affirme Turrini.

"Il lui appartient de rétablir l’ordre au sein de son équipe et de trouver une solution aux tensions apparues entre ses deux pilotes."

"S’il n’y parvient pas, nous comprenons tous ce qui risque d’arriver."

Schumacher dénonce "le manque d’unité"

Pour Ralf Schumacher, les événements de Monza révèlent néanmoins un problème plus profond au sein de Ferrari. L’ancien pilote allemand estime que la Scuderia souffre désormais d’un manque de cohésion, visible aussi bien sur la piste que dans les communications radio et les réactions après les courses.

"Le manque d’unité," résume-t-il pour qualifier le problème.

"Ils se battent entre eux, ils se crient dessus à la radio, puis ils se rejettent la faute après la course."

L’ancien pilote de Formule 1 établit alors une comparaison avec la période où son frère, Michael Schumacher, dominait la discipline avec Ferrari. Une époque durant laquelle les conflits internes, lorsqu’ils existaient, étaient selon lui traités différemment.

"De telles accusations n’existaient jamais et, s’il y avait quelque chose à clarifier, cela restait en interne," assure-t-il.

"C’était une famille."