Fier de sa 8e place, Ocon confirme à demi-mot son éviction et pense ’mériter mieux’

Haas F1 a été une des grandes gagnantes d’un Grand Prix d’Azerbaïdjan qui a connu quelques tours agités, avec notamment un double abandon des Alpine et un accrochage entre les Racing Bulls. Esteban Ocon en a profité pour terminer huitième juste devant son équipier, les deux pilotes inscrivant six points importants qui permettent à la structure de reprendre un peu d’air face à Audi.

Le pilote français a salué ce résultat et tempéré la déception d’avoir été dépassé par Arvid Lindblad sur la ligne d’arrivée pour seulement 30 millièmes de seconde, rappelant que le plus important est d’avoir retrouvé des sensations et la réussite.

"On mérite ce résultat après des journées difficiles, tout ce que vous savez qui est affreux, forcément. Ca fait plaisir d’avoir une voiture qui fonctionne et avec laquelle on peut se battre et dans de bonnes conditions" a expliqué Ocon à Canal+.

"On mérite tous le résultat aujourd’hui. C’est dommage à la fin, c’est sûr qu’on aurait aimé avoir cette septième place mais c’est comme ça. Il s’est passé énormément de choses, on a gagné beaucoup de places, on n’en a perdu qu’une. C’est à la fin, c’est comme ça."

"Mais je suis très content du résultat, c’est de bon augure pour les prochaines courses, ça veut dire que la voiture fonctionne bien avec les évolutions. J’espère qu’on pourra continuer à avoir une voiture saine, pas comme le reste de la saison où c’était en panne. On mérite... je mérite cette course aujourd’hui, ça fait plaisir."

Sa réaction d’après qualification avait été particulièrement violente, et il explique que ce débordement est dû au contexte qui l’entoure, en l’occurrence celui d’un départ probable de chez Haas en fin de saison. Et à en lire ses propos ce samedi, son remplacement et son départ de la F1 semblent se préciser.

"Dans la tête tout va bien, c’est juste de la frustration de tout ce qui se passe et qui est en dehors de mon contrôle, mais la F1 est un business, c’est comme ça. Je suis content de pouvoir me battre à armes égales et faire la course comme j’aime."

"C’est juste que quand on peut pas le faire et que ça dure ce n’est pas normal. Mais je me suis battu avec tous les meilleurs, toujours, j’ai gagné des courses dans tous les championnats, en karting, en Formule Renault, en GP3, en F3, même en DTM. Je mérite mieux que ce qui se passe en ce moment."

Oliver Bearman a fait une course solide également et a profité des mêmes incidents pour se faufiler jusqu’à la huitième place, avant d’être lui-même dépassé par Lindblad, ce qui ne l’empêche pas d’être heureux de rebondir après Madrid.

"Réussir cela avec les deux voitures me rend vraiment heureux, et toute l’équipe peut en être très fière. Marquer des points aux côtés d’Esteban est très gratifiant, surtout après les difficultés rencontrées lors des dernières courses" a lancé Bearman.

"Je suis incroyablement heureux, même si je suis déçu de la façon dont j’ai perdu du terrain lors de la première relance, c’était un véritable chaos. J’ai fini par perdre une position, mais honnêtement, cela importe peu puisque nous sommes tous deux dans les points."

"La fin de course a été délicate car nous étions les seules voitures en pneus médiums face à de nombreux concurrents en pneus tendres, mais nous avons réussi notre pari" a-t-il conclu.

Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, a fait le bilan du week-end en insistant sur le résultat, qui montre en effet les progrès effectués par le team après un deuxième tiers de saison catastrophique.

"C’est un résultat fantastique qui récompense le travail acharné de chacun. Nous l’attendions depuis longtemps, cela prouve que, même dans les moments difficiles, si nous restons soudés, nous pouvons résoudre les problèmes et améliorer la voiture" a déclaré le Japonais.

"Alors que la voiture manquait de compétitivité, nous avons travaillé sur nos processus opérationnels, ainsi, aujourd’hui, quand la voiture s’est montrée performante, tout le monde a été irréprochable. Arrêts aux stands, stratégie, gestion des pneus : je suis vraiment fier de toute l’équipe et je tiens à les féliciter."