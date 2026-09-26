Villeneuve : il n’y aura rien pour Ocon en F1 après Haas

L’avenir d’Esteban Ocon en Formule 1 apparaît très menacé alors que son contrat avec Haas arrive à son terme à la fin de la saison 2026. Pour Jacques Villeneuve, le Français ferait même face à une situation presque sans issue sur la grille : le champion du monde 1997 estime qu’une séparation avec l’équipe américaine pourrait tout simplement marquer la fin de sa carrière comme titulaire en Grands Prix, et lui conseille déjà d’étudier sérieusement des possibilités en dehors de la F1.

Ocon avait rejoint Haas en 2025 après cinq saisons passées au sein de la structure d’Enstone, d’abord sous l’identité Renault puis Alpine. Sa première campagne avec l’équipe américaine s’était conclue à la 15e place du championnat du monde des pilotes. Surtout, le Français avait été devancé par son équipier débutant Oliver Bearman, 13e du classement pour sa première saison complète en F1.

La tendance s’est poursuivie en 2026. Après 14 manches, Bearman occupe de nouveau la 13e place du championnat avec 18 points, tandis qu’Ocon pointe seulement au 18e rang avec trois unités. Une différence qui intervient au plus mauvais moment pour le Français puisque son contrat avec Haas expire à la fin de l’année. Et il ne fait plus aucun doute maintenant qu’il ne sera pas prolongé afin de laisser place à Rafael Câmara, un autre junior de Ferrari.

Consultant pour Sky F1 ce week-end à Bakou, Jacques Villeneuve porte un regard particulièrement pessimiste sur les possibilités qui pourraient s’offrir à Ocon.

Le Canadien retrace notamment le parcours dans une spirale descendante du Français, initialement soutenu par Mercedes avant de rejoindre Renault / Alpine, puis descendre encore dans la hiérarchie en signant chez Haas.

"Le problème, c’est qu’il est arrivé comme un espoir de Mercedes, avec cette famille. Mercedes ne l’a pas conservé. Ils l’ont placé chez Alpine/Renault. Et maintenant, il a encore descendu un échelon pour arriver chez Haas."

"Après Haas, c’est en dehors de la Formule 1. Il n’y a déjà pas assez de place pour les jeunes qui arrivent. Il n’y a clairement pas assez de place pour un pilote comme Esteban."

"Oui, il possède beaucoup d’expérience, mais à quel point ses deux dernières saisons ont-elles été bonnes ? Il ne s’est pas particulièrement illustré au cours des deux dernières saisons. Les équipes ne vont pas vraiment se tourner vers lui avec tout ce qui arrive derrière, donc il est temps de commencer à regarder ailleurs."

"Ce serait dangereux de ne pas étudier les opportunités en dehors de la F1, parce que les possibilités en Formule 1 sont minuscules, minuscules, minuscules, à part peut-être un rôle de troisième pilote, mais pourquoi faire cela ?"

Pour Villeneuve, la question ne serait donc plus uniquement de savoir si Ocon peut conserver son baquet chez Haas, mais de préparer une éventuelle reconversion dans une autre discipline.

Le Français dispose pourtant d’une solide expérience en Formule 1, mais celle-ci pourrait ne plus suffire face aux jeunes pilotes qui cherchent à accéder à la catégorie. Et la comparaison avec Bearman ne joue pas en sa faveur.

Jamie Chadwick, triple championne des W Series et présente aux côtés de Villeneuve lors de cette discussion sur Sky F1, partage largement cette analyse.

Interrogée sur le fait de savoir si Ocon avait bénéficié de suffisamment de temps et d’opportunités pour démontrer ce dont il était capable en Formule 1, la Britannique estime que c’est le cas.

Elle reconnaît que le Français a connu des périodes durant lesquelles il a montré son potentiel, mais juge sa situation plus difficile à défendre lorsqu’un pilote comme Bearman obtient immédiatement de solides résultats.

"Je dirais que oui. Et je pense qu’il a connu des périodes où il a démontré ce dont il était capable, mais pour conserver l’un de ces baquets de titulaire lorsque vous avez Ollie Bearman qui vient d’arriver et qui réalise le travail qu’il réalise actuellement… Je ne pense pas."

"C’est comme Kevin Magnussen, par exemple, qui vit maintenant une très belle expérience en voitures de sport. Donc il ne fait aucun doute qu’Esteban peut rester longtemps dans le sport automobile, ou en tout cas j’espère qu’il y restera longtemps, mais peut-être pas en Formule 1."

L’expérience d’Ocon représente toujours un argument, mais les performances de Bearman et l’émergence de nouveaux candidats ont augmenté la pression autour de son baquet. Un poste de troisième pilote dans une équipe de F1 est maintenant l’issue la plus probable si le Français se refuse à courir dans d’autres catégories dès 2027.