Vowles salue un Albon ’solide et régulier’ et dédouane Sainz

Williams F1 a encore inscrit des points à Suzuka grâce à la neuvième place d’Alex Albon, et l’équipe pointe toujours cinquième au championnat des constructeurs. James Vowles, son directeur, est impressionné par les performances d’Alex Albon.

"C’est formidable d’ajouter deux points supplémentaires à notre total au championnat, grâce à une nouvelle performance solide et régulière d’Alex" se félicite Vowles, qui déplore une mauvaise gestion de la qualification du côté de Sainz.

"Presque toutes les voitures ont terminé dans l’ordre des qualifications et, à mon avis, nous n’avons pas réussi à tout gérer avec Carlos dans le trafic en qualifications, et c’est de notre faute. Heureusement, Carlos est au top et j’ai hâte de participer aux deux prochaines courses pour voir comment nous allons nous comporter et faire progresser le package sur sa voiture."

Le Britannique est conscient que chaque erreur ou chaque millième perdu feront la différence : "La lutte pour le championnat est clairement très serrée et quelques millisecondes font toute la différence. Nous allons donc tout faire pour nous concentrer et trouver le meilleur pour les prochaines courses."