Haas F1 toujours dans le flou pour 2027 : Doohan et Hirakawa à l’essai

Haas va profiter de ses essais de voitures précédentes à Jerez pour évaluer trois pilotes les 14 et 15 septembre, dont Jack Doohan. L’ancien pilote Alpine retrouvera ainsi un cockpit de Formule 1 et l’Australien pourrait profiter de cette opportunité pour se positionner dans la course au deuxième baquet Haas pour 2027. Ryo Hirakawa et Sho Tsuboi participeront également à ces deux journées.

L’identité du pilote qui accompagnera Oliver Bearman chez Haas la saison prochaine reste en effet incertaine. Pilote de réserve de l’écurie américaine, Doohan aura donc l’occasion de faire ses preuves devant le directeur de l’équipe, Ayao Komatsu, lorsqu’il prendra le volant de la VF-25 à Jerez la semaine prochaine.

Haas organisera un essai de voitures précédentes, dit TPC (Testing of Previous Cars), sur deux jours, les 14 et 15 septembre. Trois pilotes se partageront le volant à cette occasion.

Jack Doohan, en photo ci-dessus, sera donc l’un d’entre eux. Il sera accompagné par Ryo Hirakawa (en photo ci-dessous) et Sho Tsuboi. Les deux pilotes japonais sont issus de la filière de pilotes de Toyota Gazoo Racing et ont été proposés pour participer à cet essai financé par le constructeur japonais. Concernant Tsuboi, il s’agit d’un test F1 sans aucun enjeu pour 2027.

Pour Doohan, ce rendez-vous intervient à un moment particulièrement intéressant. Un baquet Haas pourrait être disponible pour 2027 si Ayao Komatsu décidait de ne pas poursuivre avec Esteban Ocon. Le directeur de l’écurie a confirmé que cinq noms figurent actuellement sur sa liste restreinte pour la saison prochaine, Ocon faisant lui-même partie de cette sélection.

L’essai de Jerez intervient par ailleurs dans la foulée d’une autre séance organisée à Portimão, au Portugal. Le champion de Formule 3 en titre, Rafael Câmara, y avait pris part aux côtés de Hirakawa et de Leonardo Fornaroli, pilote de réserve de McLaren.

Selon les échos circulant dans le paddock, c’est le Brésilien soutenu par Ferrari, Rafael Câmara, qui aurait fait la plus forte impression lors de ce premier essai. Il serait désormais considéré comme le principal candidat pour remplacer Ocon chez Haas si le Français ne poursuivait pas avec l’écurie.

Toyota souhaiterait toutefois offrir une place sur la grille de Formule 1 à Ryo Hirakawa. Le Japonais de 32 ans reste ainsi une candidature crédible pour le baquet potentiellement disponible. Actuellement autre pilote de réserve de Haas, Hirakawa a déjà participé à deux séances d’essais libres 1 cette saison.

Une autre rumeur a circulé concernant Yuki Tsunoda, actuellement pilote de réserve de Red Bull en Formule 1. Cette piste serait toutefois infondée : le Japonais ne ferait pas partie des candidats étudiés par Haas et ne figurerait pas sur le radar de l’écurie.

L’essai de Jerez offrira donc à Doohan et Hirakawa une occasion de convaincre Komatsu, mais Haas ne ressent aucune urgence particulière concernant sa décision. Le marché des pilotes s’est en effet considérablement calmé après plusieurs annonces importantes intervenues récemment.

Ayao Komatsu a d’ailleurs récemment indiqué qu’il n’était pas pressé de trancher. Lorsqu’il s’est entretenu avec les médias, le directeur de Haas avait même plaisanté sur le calendrier de sa décision, expliquant que chaque jour qui passe le rapproche simplement "d’un jour" de celle-ci.