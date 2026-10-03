Pourquoi Mercedes F1 a sacrifié le refroidissement de Russell et Antonelli !

George Russell et Andrea Kimi Antonelli devront affronter sans gilet réfrigérant ce qui s’annonce comme le Grand Prix le plus chaud de la saison 2026. Mercedes a choisi de ne pas consacrer une partie de ses ressources limitées par le plafond budgétaire à la fiabilisation de son système de refroidissement, préférant investir dans les performances de la W17 et notamment dans l’important package d’évolutions introduit à Sepang. Une situation que Russell aimerait voir évoluer, le Britannique estimant que la FIA devrait permettre aux équipes de financer séparément un dispositif qu’il considère nécessaire pour tous les pilotes.

Le Grand Prix de Bahreïn disputé en Malaisie a été officiellement déclaré comme la troisième épreuve de la saison présentant un risque lié à la chaleur, les prévisions annonçant une température supérieure à 31°C à un moment de la course.

Les conditions rencontrées depuis le début du week-end confirment l’ampleur du défi. Vendredi, lors des essais libres, la température de l’air dépassait les 33°C tandis que celle de la piste avoisinait les 60°C.

À l’intérieur d’une Formule 1, les températures peuvent déjà dépasser 40°C dans des conditions normales de forte chaleur. À Sepang, elles pourraient même approcher les 50°C.

Dans le cadre du règlement applicable lorsqu’une épreuve est déclarée à risque en raison de la chaleur, les pilotes peuvent utiliser un système de refroidissement embarqué. Celui-ci fait circuler un liquide refroidi dans un réseau de tubes intégré à un sous-vêtement ignifugé porté sous la combinaison du pilote.

Afin d’éviter qu’une équipe choisissant de ne pas utiliser le dispositif puisse en tirer un avantage en matière de poids, les monoplaces concernées doivent embarquer 5 kg de lest supplémentaires.

Russell et Antonelli, qui aborde le week-end de Sepang en tête du championnat du monde, disposeront donc de ce lest mais n’utiliseront pas le gilet réfrigérant.

Mercedes n’a pas consacré les ressources nécessaires à rendre son système suffisamment fiable. L’équipe a préféré orienter ses dépenses vers le développement de sa monoplace, la W17 bénéficiant justement d’une évolution majeure ce week-end en Malaisie.

Russell explique que cette décision est directement liée au plafond budgétaire, qui limite les dépenses des équipes à 215 millions de dollars sur l’ensemble de la saison.

"Nous n’utiliserons pas le gilet réfrigérant parce que nous n’avons pas consacré les ressources nécessaires pour le rendre suffisamment fiable," révèle Russell.

Le Britannique ne remet pourtant pas en cause l’intérêt du dispositif. Au contraire, il souhaiterait pouvoir l’utiliser et estime que son développement ne devrait pas obliger les écuries à arbitrer entre la sécurité et le confort physique des pilotes d’un côté, et la performance de la monoplace de l’autre.

Russell demande une intervention de la FIA

Le pilote Mercedes estime ainsi que la FIA pourrait intervenir sur le plan réglementaire en accordant une marge financière supplémentaire spécifiquement destinée à ces systèmes.

Une autre solution serait, selon lui, de confier leur conception à un fournisseur extérieur afin que toutes les équipes puissent bénéficier d’une technologie commune.

"J’ai le sentiment qu’il faut que la FIA intervienne simplement et dise : ’Voici une somme supplémentaire dans le plafond budgétaire’, ou alors qu’une entreprise extérieure développe le système pour tout le monde et que vous n’ayez plus qu’à y consacrer l’argent nécessaire. Parce que nous devrions tous le porter."

On doute que la FIA accorde une telle demande. Après tout, les autres équipes ont bien pioché dans leur budget pour cela. Et la Fédération pourrait même prendre une décision opposée : demander aux équipes de tenir un dispositif prêt à être utilisé et performant, pour des raisons de sécurité.

Russell a déjà pu expérimenter le système et assure que son efficacité est convaincante lorsqu’il fonctionne correctement.

Le problème de Mercedes n’est donc pas lié à une réticence du pilote à porter le dispositif, mais au niveau de développement et de fiabilité qu’il faudrait atteindre pour pouvoir l’utiliser sans difficulté.

"Quand il fonctionne, il fonctionne très bien. Donc j’aimerais le porter cette semaine et j’aimerais le porter la semaine prochaine. Mais l’équipe m’a demandé... Écoute, nous pouvons le développer et nous pouvons y consacrer de l’argent, mais ce sera au détriment de la performance."

Mercedes a donc choisi la seconde option : investir ses ressources dans la performance de sa monoplace plutôt que dans le développement du système de refroidissement.

La décision prend une dimension particulière à Sepang puisque l’équipe allemande vient justement d’apporter un important ensemble d’évolutions sur sa W17. Dans un environnement soumis au plafond budgétaire, chaque dépense supplémentaire oblige les écuries à établir des priorités, et Mercedes a décidé que le développement de la voiture devait passer avant celui du gilet réfrigérant.

Toutes les équipes n’ont toutefois pas effectué le même choix. Selon Russell, les pilotes Ferrari et McLaren utiliseront leurs gilets réfrigérants pendant le Grand Prix en Malaisie.

Russell connaît par ailleurs particulièrement bien les conséquences que peuvent avoir des températures extrêmes sur les pilotes.

Lors du Grand Prix du Qatar 2023, le Britannique avait fait partie des nombreux pilotes ayant nécessité une prise en charge médicale en raison de la déshydratation ou de l’épuisement provoqué par la chaleur.

Trois ans plus tard, Sepang pourrait proposer des conditions tout aussi éprouvantes, avec un cockpit susceptible d’atteindre près de 50°C. Mais malgré le statut officiel d’épreuve à risque lié à la chaleur et la possibilité réglementaire d’utiliser un système de refroidissement, Russell et Antonelli devront composer sans celui-ci.