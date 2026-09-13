Le calendrier F1 2027 bientôt dévoilé malgré les incertitudes au Moyen-Orient

Le calendrier 2027 de la Formule 1 devrait enfin être dévoilé la semaine prochaine, plusieurs mois en retard par rapport aux habitudes de la discipline. Encore non confirmé à la mi-septembre, le programme de la prochaine saison doit passer par un vote avant sa ratification. Malgré les incertitudes géopolitiques persistantes au Moyen-Orient, les quatre Grands Prix habituellement organisés dans la région devraient bien figurer au calendrier, avec toutefois plusieurs solutions de remplacement envisagées en cas de nouvelles complications.

Le calendrier 2027 doit ainsi être soumis à un vote électronique demain, avant une annonce attendue dans la foulée ou, au plus tard, au milieu de la semaine suivant le Grand Prix d’Espagne organisé à Madrid.

Cette validation intervient particulièrement tard dans l’année. À titre de comparaison, le calendrier 2026 avait été confirmé conjointement par la FOM et la FIA dès juin 2025. À la mi-septembre, le programme de la saison prochaine n’a donc toujours pas reçu sa confirmation officielle.

Selon les informations du paddock, le calendrier devrait néanmoins être rendu public la semaine prochaine. Le programme proposé doit d’abord passer par un vote électronique du Conseil mondial du sport ce lundi, avant sa ratification.

Les quatre courses du Moyen-Orient maintenues

La principale source d’incertitude autour du calendrier 2027 réside dans la situation géopolitique toujours instable au Moyen-Orient. Malgré ces inquiétudes, les quatre Grands Prix habituellement organisés dans la région devraient être maintenus.

Après les essais de présaison à Bahreïn, la saison doit donc toujours débuter sur le circuit de Sakhir, à proximité de Manama. La date envisagée serait le 14 mars, soit le premier week-end suivant la fin du Ramadan, prévue le 8 mars.

L’Arabie saoudite devrait ensuite accueillir la deuxième manche de la saison. La Formule 1 se dirigerait alors vers l’Australasie avec une succession d’épreuves à Melbourne, Shanghai et Suzuka, avant de revenir sur le continent américain puis d’entamer la saison européenne.

Comme habituellement, la fin de saison doit ensuite se dérouler au Moyen-Orient avec deux Grands Prix consécutifs au Qatar puis à Abu Dhabi.

La présence des quatre épreuves du Moyen-Orient dans le calendrier ne garantit toutefois pas que celles-ci pourront effectivement se tenir aux dates prévues. Cette situation pourrait conduire à un scénario particulièrement indésirable pour la Formule 1, avec plusieurs Grands Prix inscrits au calendrier mais accompagnés, dans les faits, d’un astérisque d’incertitude.

Des sources indiquent déjà que des épreuves de remplacement pourraient être envisagées pour ces week-ends si la situation venait à empêcher la tenue des courses concernées.

Un scénario similaire se déroule déjà cette année. Le circuit de Sepang, en Malaisie, doit notamment accueillir en octobre le Grand Prix de Bahreïn, après le report de l’épreuve initialement programmée à Manama en avril.

Pour la fin de la saison 2026, les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi restent pour leur part inscrits aux dates prévues. Des sources haut placées continuent d’affirmer que le plan demeure de se rendre au Moyen-Orient pour conclure la saison.

La situation reste cependant figée dans l’attente d’une évolution entre le détenteur des droits commerciaux et les promoteurs des épreuves du Moyen-Orient. Un enjeu financier important complique notamment la situation : les promoteurs doivent encore s’acquitter de sommes significatives auprès de la FOM au titre des droits d’organisation si eux-mêmes décident d’annuler les courses. À l’inverse, une annulation décidée par la FOM entraînerait pour cette dernière la perte de ces droits.

Malgré cette incertitude, les préparatifs se poursuivent normalement à Abu Dhabi. Les promoteurs du Grand Prix d’Abu Dhabi et du Qatar sont présents à Madrid ce week-end, tandis que les préparatifs se poursuivent à Losail et Yas Marina comme si l’épreuve devait se dérouler normalement.

Les promoteurs ont toutefois été prévenus que les plans pour une finale à Imola sont prêts à être annoncés si la situation ne s’arrange pas dans le Golfe. Tous les hôtels autour d’Imola sont d’ailleurs réservés par la Formule 1 pour la date correspondant normalement au GP d’Abu Dhabi.

La Formule 1 dispose toutefois d’une solution de repli. Une course à Imola serait envisagée le week-end correspondant actuellement au Grand Prix d’Abu Dhabi. Cette possibilité offrirait une certaine marge de manœuvre aux organisateurs si la situation au Moyen-Orient devait empêcher la tenue de l’épreuve.

Une décision finale pourrait même être prise assez tard dans l’année grâce à cette solution de secours. D’autres acteurs considèrent cependant qu’une décision ferme devra être prise d’ici la fin du mois de septembre afin de garantir les dernières contraintes logistiques nécessaires à l’organisation d’un éventuel événement de remplacement.

Ci-dessous, le brouillon du calendrier F1 de 2027 qui circulait à la fin juillet au sein des équipes. Mais plusieurs changements auraient déjà eu lieu : la Chine et le Japon pourraient être inversés, tout comme l’Autriche et la Grande-Bretagne, l’Italie et l’Espagne ou encore la Turquie et l’Azerbaïdjan, des changements de date d’une semaine ici ou là... bref, la réponse ne va maintenant plus tarder !