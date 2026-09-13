Ferrari identifie l’erreur qui a coûté la pole à Hamilton à Madrid

Ferrari a longtemps cru tenir une nouvelle pole position avec Lewis Hamilton à Madrid, avant de voir le Britannique reculer jusqu’à la quatrième place dans les dernières minutes des qualifications. Pour Fred Vasseur, le scénario s’est joué sur un détail : une petite erreur de son pilote dans le premier secteur de son ultime tour lancé, qui lui aurait coûté environ un dixième et demi et ouvert la porte à Kimi Antonelli, Max Verstappen et Lando Norris.

Hamilton avait pourtant parfaitement lancé sa séance de qualifications au Madring. Après les premières tentatives de la Q3, le pilote Ferrari occupait la première position provisoire devant Antonelli, George Russell, Verstappen et Norris.

Mais lors de son second passage, Hamilton n’est parvenu à améliorer son chrono que de moins d’un dixième de seconde. Une progression insuffisante dans un peloton extrêmement resserré, qui a permis à ses poursuivants de renverser la hiérarchie.

Antonelli a été le premier à déloger Hamilton de la pole provisoire, avant que Norris ne réalise un tour exceptionnel pour prendre l’avantage sur le pilote Mercedes F1 de seulement 0"011 et décrocher la 19e pole position de sa carrière.

Verstappen a ensuite également devancé Hamilton, relégué à la quatrième place. Le Britannique n’a ainsi plus réussi à se qualifier dans les trois premiers depuis son Grand Prix à domicile de Silverstone, soit six courses.

Alors que Lewis Hamilton n’avait pas encore de réponse hier sur son manque de progression en Q3, pour Fred Vasseur, le tournant des qualifications est clairement identifiable. Le directeur de Ferrari estime que Hamilton avait les moyens de viser la pole après sa première tentative en Q3, mais c’est une erreur dans le premier secteur de son dernier tour lancé lui a fait perdre un temps précieux.

"Quand vous êtes premier après la première tentative en Q3, vous visez forcément la pole," a déclaré Vasseur.

Le Français estime ensuite qu’une petite erreur a été déterminante dans un contexte où les écarts étaient particulièrement faibles entre les candidats aux premières places.

"Lewis a fait une petite erreur au début de son dernier tour lancé, pas forcément perceptible, mais il a laissé environ un dixième et demi dans le premier secteur."

Sans révéler la nature de cette erreur, Vasseur a laissé supposer qu’il pourrait s’agir d’un mauvais déploiement de son énergie électrique, ce qui est coûteux dans ce secteur riche en lignes droites.

"Mais c’est aussi coûteux en vue de la course car la pole position aurait été un énorme avantage ici."

Charles Leclerc, de son côté, a réalisé une bonne dernière tentative et a gagné beaucoup de temps.

"Charles a réalisé un bon tour et a énormément progressé dans les virages 5 et 6, mais avec des écarts aussi faibles entre les voitures, cela n’a pas suffi pour faire mieux que cinquième."

Vasseur préfère désormais tourner la page des qualifications et se concentrer sur la course, avec de nombreuses inconnues concernant le comportement des pneus.

"Maintenant, concentrons-nous sur la course. Les données des longs relais de vendredi pourraient ne pas être totalement représentatives, car personne ne s’est vraiment concentré là-dessus et la piste évolue encore très rapidement."

Les courses de Formule 2 et de Formule 3 ont toutefois fourni un premier indice important concernant les possibilités de dépassement.

"D’après les courses de F2 et de F3, il est clair que les dépassements sont extrêmement difficiles sur ce circuit. Voilà pourquoi nous regrettons de ne pas avoir la pole. Mais nous savons également que la course pourrait être chaotique. Nous devons donc être prêts à saisir chaque opportunité, qu’elle vienne d’une neutralisation sous régime de voiture de sécurité virtuelle, d’une voiture de sécurité ou même d’un drapeau rouge."

Hamilton vise le podium malgré les inconnues

Quatrième sur la grille, Hamilton estime malgré tout que Ferrari peut raisonnablement viser une place sur le podium. Le Britannique souligne toutefois que le comportement des pneus et leur dégradation pourraient considérablement modifier la hiérarchie observée en qualifications.

Interrogé sur son objectif réaliste pour la course, Hamilton a d’abord répondu avec une certaine prudence.

"Un objectif réaliste ?"

"Nous sommes déjà à côté du podium en termes de place sur la grille, donc j’espère que, si nous exécutons correctement la course et que nous avons suffisamment de rythme, même si nous avons des difficultés à dépasser, nous aurons peut-être une chance d’aller chercher un podium si nous travaillons dur."

La grande inconnue concerne toutefois la dégradation des pneumatiques. Hamilton rappelle que Ferrari a connu des situations très différentes selon les circuits, même lorsque les températures étaient élevées.

"Nous allons parfois sur des circuits où il fait très chaud, et la dégradation des pneus est correcte, puis parfois elle ne l’est pas. Quand nous sommes allés, par exemple, en Autriche, il faisait chaud et notre dégradation était terrible, puis nous allons ailleurs et tout va bien."

"Je n’ai vraiment aucune idée de ce à quoi m’attendre, je vais simplement m’amuser, c’est tout ce que je peux dire."

"Oui c’est ça, je vais vraiment m’amuser, ne pas me mettre trop de pression, et le fait est que les gars avec lesquels nous sommes en lutte pour le titre (Antonelli et Russell) sont tout simplement plus rapides. Et l’un d’entre eux (Kimi) est devant nous. Nous allons donc essayer de faire de notre mieux pour nous accrocher."