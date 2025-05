Haas F1 : Ocon presque à domicile, Hirakawa disputera les EL1 en Espagne

Esteban Ocon va disputer ce week-end ce qui est presque pour lui une course à domicile, puisqu’il a de la famille en Espagne. Le pilote Haas F1 est impatient de rouler à Barcelone, sur un circuit où la mise au point des voitures devrait être un peu plus simple.

"L’Espagne est importante pour moi, car une partie de ma famille vit près du circuit et je suis souvent venu ici au cours de ma carrière de pilote. La première fois que j’ai piloté une monoplace, c’était en Espagne et l’une de mes premières victoires s’est déroulée ici, en Formule Renault" se souvient Ocon.

"C’est un circuit que nous connaissons bien, car c’est presque la maison de la Formule 1, avec les essais hivernaux qui s’y sont déroulés au fil des ans. C’est un circuit très intéressant, un circuit que j’apprécie, avec beaucoup de virages à grande vitesse."

"J’ai hâte de voir comment la voiture se comporte sur un circuit aussi rapide. Nous arrivons à la fin de ce triplé de courses, et je pense que c’est formidable de courir constamment. Mais cela nécessite le double ou le triple du travail qui doit être fait en très peu de temps."

"Lorsque vous avez une série de bons résultats, c’est bien de continuer sur cette lancée, mais lorsque vous devez vous concentrer sur des choses importantes, il est parfois bon de pouvoir analyser. Jusqu’à présent, je me sens frais - ce n’est que le début de la saison !"

Bearman compte sur les évolutions apportées à Imola

Ollie Bearman craint que les dépassements soient difficiles en Espagne : "Après une série de malchance, j’ai hâte de voir ce que notre programme d’évolutions apporté à Imola peut faire. Je me sens en confiance dans la voiture, le rythme est là et j’ai beaucoup d’expérience sur ce circuit - je suis donc impatient de terminer ce triplé de courses sur une bonne note."

"Le Circuit de Barcelona-Catalunya est une piste à fort appui aéro où les dépassements ne sont pas faciles, mais c’est un endroit idéal pour démontrer ce que la VF-25 peut faire, et après trois semaines d’absence pour une grande partie de l’équipe, je veux leur donner quelque chose de sympa à ramener à la maison."

Ryō Hirakawa participera pour la deuxième fois à une séance d’essais libres avec Haas F1, et ce sera sa troisième de la saison puisqu’il avait roulé à Suzuka pour Alpine. Le pilote Toyota en WEC espère profiter de ce travail avec l’équipe américaine pour progresser encore.

"Tout d’abord, j’apprécie vraiment cette deuxième opportunité de participer aux EL1, donc un grand merci à l’équipe. Barcelone comporte des virages à grande vitesse et de longues lignes droites, ce sera donc de nouveau des EL1 difficiles, mais je suis beaucoup mieux préparé depuis mes premiers EL1 à Bahreïn" indique le Japonais.

"J’ai travaillé avec l’équipe d’ingénieurs pour me préparer, mais bien sûr, ce n’est qu’une séance d’une heure, mais je ferai de mon mieux pour obtenir de bonnes données pour l’équipe et avoir un meilleur week-end pour eux. Concentrons-nous pour tirer le maximum de cette heure - j’ai vraiment hâte d’y être."

"Ce circuit exige une plateforme aérodynamique stable"

Andrea De Zordo, le directeur technique de l’équipe, explique les contraintes que le circuit de Barcelone applique sur les voitures, et les besoins techniques pour avoir de bons réglages et donc viser de belles performances.

"Nous nous rendons ensuite à Barcelone, et c’est toujours agréable de revenir sur ce circuit historique de Formule 1. C’est un circuit qui exige une plateforme aérodynamique stable et performante, les bons compromis en matière de réglages et la gestion des pneus, même pour un seul tour" a déclaré De Zordo.

"Tout doit être parfaitement maîtrisé pour obtenir de bonnes performances. C’est un circuit dont les caractéristiques sont très différentes de celles des deux courses précédentes, il est lisse avec une vitesse élevée et des virages plus longs."

"Ce sera un test important pour notre voiture, car le circuit devrait correspondre aux caractéristiques de notre dernière évolution introduite à Imola, et il nous permettra enfin d’explorer tout son potentiel."

"Le Grand Prix d’Espagne sera également la première course avec les demandes de légalité révisées de l’aileron avant, avec l’introduction de tests de rigidité plus sévères et restrictifs. Ces tests rendront l’aileron avant et son volet plus rigides, ce qui se traduira par des caractéristiques aérodynamiques différentes."

"Toutes les équipes ont été contraintes de revoir la conception de leur aileron avant et, compte tenu de l’importance de cet élément pour le comportement et les performances de la voiture, il sera intéressant de voir qui a le mieux interprété ce nouveau défi et si cela modifiera le classement actuel de la compétitivité."