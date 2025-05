Martins va faire ses premiers EL1 avec Williams F1 à Barcelone

Victor Martins va disputer sa première séance officielle dans une monoplace de Formule 1, ce week-end à Barcelone. Le pilote de développement Williams F1 roulera en EL1 du Grand Prix d’Espagne à la place d’Alex Albon dans la FW47.

C’est l’occasion pour Williams de donner la première des quatre séances libres obligatoires pour des débutants. En effet, Martins a piloté l’Alpine A522 et la Williams FW45 lors de TPC, les Tests of Previous Cars avec des voitures vieilles de deux ans, mais jamais en séance officielle.

"Je suis très heureux de prendre le volant de la FW47 pour la première fois à Barcelone ! Ce sera une expérience incroyable de piloter pour l’équipe" a déclaré Martins, qui n’avait jamais eu une telle opportunité avec Alpine.

"Je travaille dur pour me préparer au mieux afin de maximiser mon temps dans la voiture et de faire de cette séance une expérience précieuse pour moi et pour l’équipe. Je suis extrêmement reconnaissant à toute l’équipe Williams de m’avoir donné cette opportunité et j’ai hâte de profiter de chaque seconde !"

Sven Smeets, le directeur sportif de Williams, salue le travail déjà effectué par Martins et confirme les raisons pour lesquelles le Français bénéficie de cette opportunité : "Nous sommes fiers que Victor participe à sa première séance de Formule 1 avec Williams Racing à Barcelone."

"Il continue de démontrer qu’il est un pilote talentueux, et cette session est une étape importante dans sa carrière au sein de l’Académie. Sa participation à notre programme TPC et son travail sur simulateur à Grove l’ont bien préparé et nous avons hâte de le voir dans le garage ce week-end."