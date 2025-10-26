Bearman : les 14 points marqués par Haas F1 ’valident le travail’ effectué tard dans la saison

Oliver Bearman a fait une course absolument incroyable au Grand Prix du Mexique pour signer son meilleur résultat en Formule 1 avec une quatrième place. Le pilote Haas F1 a pu lutter dans un groupe composé de McLaren, Ferrari, Red Bull et Mercedes pour terminer au pied du podium.

Il a même pu viser le podium pendant une bonne partie de la course, mais ne l’a raté qu’à cause d’une stratégie différente de Max Verstappen dans la Red Bull. Un Verstappen avec qui il s’est battu pour prendre la quatrième place en début de course.

"Quatrième, c’était vraiment bien ! A un moment, ça semblait pouvoir être la troisième place, et je comptais les tours dans ce deuxième relais, mais je suis très heureux de la quatrième place car on a travaillé dur, on a apporté une évolution, et valider le travail de l’équipe avec une quatrième et une neuvième place est génial" a déclaré Bearman.

"Je pouvais voir tout ça se dérouler devant moi. J’avais un peu peur, j’étais côte à côte [avec Verstappen], j’avais vraiment peur. J’avais mon nez devant et je ne voulais pas abandonner. Et quand je menais ce groupe, j’avais peur qu’ils aient plus de rythme, mais j’ai réussi à rester devant et même à creuser l’écart."

"Le premier relais n’était pas simple, je gérais plutôt que tenter de creuser l’écart, et le retard sur Lewis était stable. Dans le deuxième relais, j’avais Max derrière moi, il n’avait pas le DRS et pas plus de rythme que moi, comme George [Russell] dans le premier relais."

Le Britannique a été impressionné par le comportement de la MCL39 d’Oscar Piastri derrière lui : "Pour la McLaren, j’avais l’impression qu’il n’avait pas d’air sale, c’est comme s’il ne suivait pas de voiture et j’ai eu de la chance de le garder derrière."

Bearman pense toutefois qu’il aurait pu conserver l’avantage, car il avait repoussé Piastri à plus d’une seconde et avait rechargé sa batterie à fond avant que la voiture de sécurité virtuelle ne soit déployée : "Quand elle est sortie, je n’étais pas heureux, j’étais triste, car j’avais beaucoup de batterie à déployer, mais je suis ravi."

Esteban Ocon a terminé neuvième de la course après une stratégie bien exécutée et un pilotage solide, profitant notamment de sa bonne gestion des pneus pour arracher deux points de plus et en offrir un total de 14 à Haas, qui passe devant Sauber et revient à dix points de la sixième place détenue par Racing Bulls.

"C’est très très bon pour l’équipe, je suis très content. On avait de la vitesse, c’était un bon week-end. On gagne une place au championnat donc c’est encore plus positif. Je suis aussi content de ma course, mais bravo à Ollie, bravo à toute l’équipe, on va continuer à travailler comme ça" a déclaré le Français.

Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, était aux anges à l’arrivée !

"Quelle course et quel résultat incroyables ! Félicitations à tous les membres de l’équipe, qui travaillent très dur chaque semaine, à chaque course. La voiture a été compétitive à chaque course, à l’exception de la première manche, et c’est tout à l’honneur de l’équipe. Nous savions qu’un grand résultat allait arriver un jour, mais nous ne pouvions pas le forcer, nous devions nous concentrer sur notre propre course, et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui."