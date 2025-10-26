Qualifié en Q3, Bearman est ’très confiant’ pour la course au Mexique

Oliver Bearman a signé le dixième temps des qualifications du Grand Prix du Mexique, ce qui lui vaudra une neuvième position au départ après la pénalité reçue par Carlos Sainz. Le pilote Haas F1 a signé une belle qualification et se félicite d’un tel résultat.

Le Britannique a même un bel espoir de résultat pour demain car c’était surtout la performance sur un tour qui l’inquiétait après les essais libres, et il avait davantage confiance en les longs relais.

"Je suis heureux, j’ai l’impression qu’on a maximisé l’exploitation du package qu’on avait aujourd’hui. J’étais très heureux de mon tour, être le premier en piste n’est pas idéal mais il nous manquait du rythme pour nous battre pour mieux que ça. " a déclaré Bearman.

"Aller en Q3 était très bon, j’étais satisfait de mon tour. Je me sens bien, et avec le rythme qu’on a montré sur les longs relais hier, je suis très confiant. Car c’était la bonne partie de ce qu’on a montré hier, et le rythme sur un tour était la mauvaise partie. Donc après ces qualifs, j’ai hâte d’être à la course demain."

Esteban Ocon était frustré de ne pas passer en Q3, ce qui a été raté pour quelques centièmes de seconde. Il explique avoir été gêné par des voitures devant lui, pas parce qu’elles l’ont bloqué, mais juste parce que l’air était plus perturbé.

"Je pense qu’on aurait pu être cinquième, c’est dommage, on n’avait qu’un seul train de pneus dans la Q2, et on était cinquièmes en Q1. J’ai pris du trafic et de l’air sale avec [Yuki] Tsunoda dans le premier secteur et Charles [Leclerc] dans le dernier" a déclaré Ocon.

"Ils n’ont rien fait de mal mais je suis au mauvais endroit au mauvais moment. Avec trois centièmes on passait facilement et après ça, on aurait progressé. Bien joué à l’équipe, on avait la vitesse et ce sont de bons progrès."

Le départ sera un moment de tous les dangers, mais aussi de toutes les opportunités : "Il peut se passer beaucoup de choses, c’est clair. On est dans le bon wagon, pas loin des points."

"On doit choisir la bonne stratégie, ce qui n’a pas été le cas récemment, et il y a beaucoup de questions. On ne sait pas si le dur est un bon choix, ni si le tendre va tenir la durée."