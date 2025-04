Haas F1 ’ne pouvait pas atteindre la Q3’ en Arabie saoudite

Oliver Bearman a encore signé une belle performance en qualifications du Grand Prix d’Arabie saoudite en allant battre Esteban Ocon. Le pilote Haas F1 est satisfait de son week-end jusuq’ici mais regrette de ne pas avoir pu mieux exploiter et optimiser les pneus tendres neufs.

"Honnêtement, je ne pense pas que nous pouvions atteindre la Q3 aujourd’hui. J’étais content de passer la Q1, c’était un bon tour, je trouve" a déclaré le pilote britannique au terme des qualifs à Djeddah.

"C’était un peu plus difficile en Q2, je me sentais vraiment bien avec les pneus usés, mais en chaussant les nouveaux, c’était vraiment difficile de les placer dans la bonne fenêtre, et malheureusement, ça ma coûté du temps aujourd’hui. Je n’ai pas progressé avec mes pneus neufs."

"Pour la course, c’est difficile à prédire pour les longs relais, la journée d’hier a été chaotique avec des interruptions sous drapeau rouge, mais la dégradation est un peu plus importante que l’an dernier. Nous avons été plutôt bons en course cette saison, alors j’espère retrouver le même différentiel de rythme que l’an dernier et faire une bonne course."

Esteban Ocon n’a pas franchi la Q1 avec le 19e temps et il veut se battre en course : "Ca a été une qualification difficile, malheureusement on a eu des difficultés tout le week-end. On doit travailler avec l’équipe pour trouver des solutions, on manque de constance depuis le début de saison, un coup ça fonctionne, un coup non, et je suis sûr qu’on va en tirer de la performance."

Le Français a salué auprès de Canal+ la performance de Bearman : "C’est super qu’il ait réussi à atteindre la Q2. C’est un week-end qui est solide pour lui, et j’espère qu’il va pouvoir marquer des points. Pour moi, ça sera difficile de remonter, la dégradation n’est pas énorme, comme à Bahreïn, et on va tout donner. Il faut qu’on optimise notre course."