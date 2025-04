Antonelli signe une très belle 5e place sur la grille à Djeddah

Alors que George Russell s’alignera troisième sur la grille de départ de Djeddah, Kimi Antonelli a montré aussi un très beau rythme avec la Mercedes F1 avec le cinquième temps pour le Grand Prix d’Arabie Saoudite de demain.

Antonelli a connu un moment chaud dans le premier secteur, ce qui lui a coûté quelques dixièmes mais il conserve une belle place pour lancer sa course

"C’était des qualifications très intenses ! La séance s’est globalement bien déroulée et j’ai continué à prendre de la vitesse. J’ai eu un gros coup de raquette dès mon premier tour en Q1 et j’ai dû griller un deuxième train de pneus neufs pour passer en Q2. Ce n’était pas idéal, mais nous avons quand même réussi à nous qualifier pour la Q3 et, avec le drapeau rouge, tout s’est joué à l’effort final. Je dois revoir mon tour pour voir exactement ce qui s’est passé, mais j’ai eu un moment chaud dans le premier secteur qui m’a coûté quelques dixièmes. C’est dommage, car le reste du tour était solide et je pense que nous aurions pu terminer quatrième."

"Je me sens de plus en plus confiant chaque week-end. Ce circuit est un véritable test, car il faut beaucoup de confiance et se rapprocher des murs dans les virages rapides. Petit à petit, et plus j’acquiers de l’expérience, j’ai l’impression de commencer à tout mettre en place avec plus de régularité. Mais ne nous emballons pas trop vite et voyons ce que nous pouvons faire demain. Ce sera une longue course et nous espérons pouvoir rapporter de bons points à l’équipe."