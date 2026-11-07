Herta a obtenu sa superlicence mais ’il n’a pas sa place en F1’ selon Ralf

Colton Herta a franchi la dernière marche décisive dans son ambition de rejoindre la Formule 1 en obtenant les points nécessaires à sa superlicence lors des essais libres du Grand Prix du Brésil. L’Américain peut désormais prétendre à un baquet chez Cadillac en 2027, ce qui accentue les interrogations autour de l’avenir de Valtteri Bottas. Mais si l’écurie américaine salue sa progression, son éventuelle promotion est loin de faire l’unanimité. Ralf Schumacher s’y oppose fermement, estimant que les résultats décevants de Herta en Formule 2 ne justifient absolument pas son arrivée sur la grille.

Colton Herta a finalement atteint son objectif. Après plusieurs semaines d’incertitude autour de son éligibilité à la Formule 1, le pilote américain dispose désormais des 40 points nécessaires pour demander une superlicence, grâce à sa participation aux EL1 du Grand Prix du Brésil.

Le pilote de 26 ans a bouclé 30 tours vendredi sur le circuit d’Interlagos, dépassant largement les 100 kilomètres requis pour obtenir le dernier point qui lui manquait.

Cette étape met fin à une situation particulièrement inhabituelle, apparue lors du Grand Prix du Mexique. Une erreur dans le classement officiel publié par l’IndyCar pour sa saison 2025 avait alors révélé que Herta comptait un point de moins que prévu, alors que Cadillac pensait déjà qu’il remplissait toutes les conditions nécessaires.

L’Américain est désormais éligible à une superlicence complète, même si cette avancée ne garantit en rien sa présence sur la grille en 2027.

Pour Herta, cette nouvelle étape représente une avancée importante dans un projet de carrière qui l’a conduit à quitter les États-Unis pour tenter sa chance en Europe. Interrogé au Brésil sur ses ambitions de rejoindre Cadillac, il n’a pas cherché à dissimuler son objectif.

"C’est évidemment mon objectif", a-t-il déclaré. "C’est pour cela que je suis ici et que je donne autant de moi-même. J’espère que cela se concrétisera."

Vendredi soir, Marc Hynes, représentant de Cadillac, a expliqué que l’équipe souhaitait initialement obtenir une clarification sur la manière dont les 100 kilomètres réglementaires devaient être comptabilisés.

La question était de savoir si cette distance correspondait au kilométrage total parcouru ou uniquement à celui effectué lors de tours chronométrés. Mais cette distinction ne devrait finalement avoir aucune conséquence pour Herta, qui a suffisamment roulé pour satisfaire aux exigences dans les deux cas.

La FIA s’est montrée satisfaite du programme accompli par l’Américain lors des EL1. Le point supplémentaire doit donc lui être attribué, et son éligibilité à la superlicence sera officiellement confirmée en temps voulu.

Un programme complet, mais un rythme encore insuffisant

Sur le plan sportif, Herta a pu mener à bien un programme complet lors de cette première séance d’essais libres. L’Américain a commencé son roulage avec les pneus durs, rencontrant quelques difficultés au freinage et plusieurs blocages de roues. Il est ensuite passé aux pneus tendres pour tenter d’améliorer ses chronos.

Son meilleur tour est toutefois resté à 0"904 de celui réalisé par Valtteri Bottas, son coéquipier de référence chez Cadillac. Herta a également terminé à 0"275 de l’objectif chronométrique que l’équipe lui avait fixé.

Ces écarts montrent que l’Américain doit encore progresser pour se rapprocher du niveau attendu, même si l’objectif principal de sa participation à cette séance était avant tout de compléter son kilométrage et de poursuivre son apprentissage.

Herta devait initialement s’exprimer une nouvelle fois devant les médias à l’issue de la journée, mais il a finalement renoncé à ses obligations médiatiques. Cadillac a expliqué qu’il ne se sentait pas bien.

Marc Hynes a néanmoins pris la parole pour dresser un bilan de sa progression. L’écurie américaine reste convaincue que Herta progresse au fil de ses apparitions au volant d’une Formule 1, même si son parcours européen ne se déroule pas comme espéré. Le pilote occupe seulement la 19e place du championnat de Formule 2, une situation décevante pour celui qui a choisi de quitter l’IndyCar afin de poursuivre son rêve de rejoindre la catégorie reine.

Marc Hynes estime néanmoins que ce changement de discipline représentait un défi considérable.

"C’était une décision énorme de venir en Europe pour poursuivre son rêve de Formule 1, et j’admire énormément cela", a-t-il déclaré.

"La F2 est difficile. Vous avez des pilotes qui ont grandi ensemble depuis le karting, qui connaissent tous les circuits. On dispose de très peu de roulage lors des essais libres en F2, ils connaissent très bien les pneus et leur style de pilotage est déjà parfaitement adapté. Arriver dans cet environnement est donc difficile."

Hynes considère que les séances d’essais libres en Formule 1 constituent un moyen précieux de permettre à Herta d’accumuler de l’expérience et de prendre confiance.

"Les EL1 sont une bonne occasion d’accumuler du kilométrage, et il a progressé à chaque fois. Il n’a plus la nervosité qu’il pouvait ressentir lors de sa première séance, et il semble désormais vraiment à l’aise en piste."

Cette progression encourage Cadillac, même si aucune décision officielle n’a encore été annoncée concernant son éventuelle promotion en 2027.

Bottas assure que son contrat reste valable

La perspective de voir Herta rejoindre la grille pose inévitablement la question de l’avenir de Valtteri Bottas.

Le Finlandais dispose d’un accord avec Cadillac et affirme avoir reçu des assurances selon lesquelles sa situation contractuelle n’avait pas changé.

Il reconnaît toutefois qu’une validation définitive doit encore intervenir au niveau du conseil d’administration de l’écurie américaine.

"Tout doit être approuvé par le conseil d’administration", a expliqué Bottas.

"Je crois que cette réunion n’a pas encore eu lieu. Mais on m’a assuré que rien n’avait changé."

Le pilote finlandais reste donc confiant quant à son avenir, même si l’obtention de la superlicence par Herta pourrait renforcer la pression autour du choix des pilotes pour la saison prochaine.

Ralf Schumacher démolit la candidature de Herta

Mais l’idée d’une promotion de Colton Herta en Formule 1 est loin de convaincre tout le monde.

Ralf Schumacher, ancien pilote devenu consultant pour Sky Deutschland, a livré un jugement particulièrement sévère sur les performances de l’Américain.

Interrogé sur la question de savoir si Herta méritait un baquet chez Cadillac, l’Allemand a répondu avec ironie.

"Seulement si Pâques et Noël tombaient le même jour", a-t-il lancé.

Schumacher considère que les apparitions de Herta en Formule 1 ne démontrent pas un niveau suffisant pour justifier sa promotion.

"Cela ne sert à rien. Il ne fait que brûler du carburant, comme dirait Franz Tost."

L’ancien pilote Williams et Toyota s’appuie notamment sur les résultats de Herta en Formule 2.

Avec seulement 26 points et une 19e place au championnat, l’Américain traverse une saison très difficile, ce qui nourrit les doutes sur sa capacité à réussir immédiatement en Formule 1.

"Herta a été vraiment, vraiment mauvais en Formule 2. À mon avis, il ne mérite absolument pas sa place", a insisté Schumacher.

"Je trouve sympathique qu’ils essaient de promouvoir les Américains. Mais il faut que cela ait du sens, et celui-ci n’a pas sa place en Formule 1."

Pour Ralf Schumacher, Cadillac disposerait d’options sportivement plus convaincantes si l’équipe souhaitait renouveler son duo de pilotes.

Il cite notamment Leonardo Fornaroli, champion en titre de Formule 2 et actuellement pilote de réserve chez McLaren.

"Il est champion de Formule 2 et de Formule 3. C’est un pilote absolument très solide", a déclaré Schumacher.