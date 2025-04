Haas F1 n’a pas encore une ’vision complète’ du nouveau plancher

Oliver Bearman a terminé 18e des EL2 du Grand Prix du Japon, après de EL1 où Haas F1 a terminé aux deux dernières positions. Le pilote britannique reconnait que les quatre drapeaux rouges lors de la deuxième séance ont été piégeux.

"Les EL2 ont été difficiles, nous n’avons pas pu faire beaucoup de tours avec une séance si hachée. La piste est difficile avec ce vent, il n’est donc pas surprenant que des choses se soient produites - il y avait beaucoup de rafales et d’irrégularités" note Bearman.

"Je me sentais plutôt bien sur le circuit, donc je suis ennuyé de ne pas avoir pu faire un tour correct et montrer ce que nous pouvions faire. J’avais un bon feeling l’après-midi, ce matin c’était un peu plus difficile, mais nous avons fait quelques changements et nous avançons à petits pas."

"Le nouveau plancher semble correct - nous n’avons pas encore eu une lecture complète - nous devons regarder pendant la nuit pour nous assurer que tout est correct, mais jusqu’à présent il n’y a rien qui nous a pris par surprise, ce qui est une bonne chose."

Dix-neuvième, Esteban Ocon confirme lui aussi que le programme de roulage a été perturbé, et que l’équipe part sur des bases moins solides qu’à Shanghai : "La séance a été difficile ; elle a été interrompue par de nombreux drapeaux rouges et nous n’avons donc pas pu réaliser le programme de roulage que nous souhaitions."

"C’est plus difficile qu’en Chine actuellement, nous avons quelques lacunes ici et là, il y a des choses sur lesquelles nous devons travailler, et il y a des choses que nous avons testées sur plusieurs voitures."

"Il y a des choses sur lesquelles nous devons travailler, et il y a des choses que nous avons testées sur plusieurs voitures. Nous devons creuser tout cela pendant la nuit et choisir ce qui est le mieux pour nous. Je pense que nous avons fait des progrès avec le plancher ; je pense que cela va dans la bonne direction."

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, explique pourquoi l’utilisation du nouveau plancher est piégeuse, et ce qui représente les plus grands défis pour Haas ce vendredi à Suzuka.

"En EL1, en termes de fenêtre d’équilibre de la voiture, nous n’étions pas tout à fait au point, mais nous n’avons pas rencontré les mêmes problèmes qu’à Melbourne. En EL2, nous avons poussé la voiture beaucoup plus loin, beaucoup plus proche de ce que nous avions fait à Shanghai et en fait cela nous a donné des réponses sur le nouveau plancher qui est plutôt bon."

"C’est définitivement mieux pour le problème, et c’était un bon travail fait par l’équipe aéro et le bureau d’études pour améliorer cela. Nous avons également amélioré l’équilibre de la voiture, mais avec quatre drapeaux rouges en EL2, la séance a été perturbée et nous n’avons pas pu terminer le programme de roulage."

"Je pense que la configuration de la voiture d’Ollie est meilleure, donc nous allons examiner les données et mettre à jour le plancher d’Esteban avec les spécifications d’Ollie ce soir, nous avons juste besoin de trouver un peu plus de performance."