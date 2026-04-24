Maylander raconte comment les pilotes de F1 ’mettent au défi’ la Safety Car

Bernd Maylander a le rare privilège d’imprimer le tempo pour les leaders de course en F1, puisqu’il est le pilote de la voiture de sécurité depuis plus de 25 ans. L’Allemand, ancien pilote de DTM, a été appelé avant le changement de siècle pour faire ce rôle.

Son rôle de pilote de la voiture de sécurité de la FIA a débuté en 1999 par une offre de piloter en Formule 3000, une opportunité qu’il a saisie à pleines mains dans l’espoir de mettre un pied dans la porte de la F1.

"Je n’avais pas vraiment un nombre d’années précis en tête à l’époque" a confié Maylander à RacingNews365. "Je vois la vie comme un projet où il faut tout gérer. Quand je commence quelque chose, j’y crois et cela devient ensuite un projet à long terme."

S’il a passé près de trois décennies au volant de la voiture de sécurité de la F1, jouant un rôle crucial pour la sécurité en cas de danger sur la piste, il continue de se mettre au défi chaque semaine sur les circuits de F1.

"Le jeudi, après l’essai de la piste, la première chose que je fais est de vérifier les documents de chronométrage officiels. Je regarde où se trouvent les secteurs violets et je les compare à mes temps de l’année dernière. C’est ma propre compétition personnelle."

Cette concentration est essentielle car il doit ensuite prendre la piste et devancer les pilotes les plus rapides du monde, qui lui font confiance, et qu’il ne veut pas décevoir ou frustrer en n’étant pas au niveau.

"Cela doit être fait au plus haut niveau, comme tout le reste en Formule 1. Sans les séances d’essais du jeudi et les vérifications quotidiennes avec la direction de course, cela ne fonctionnerait pas. Ils savent que j’ai de l’expérience. Ils sont concentrés sur la course, je suis concentré sur la sécurité. Parfois, j’ai des informations qu’ils n’ont pas, et j’essaie de leur expliquer cela plus tard."

Interrogé sur les styles de pilotage des champions du monde, Maylander explique que tous les grands de la catégorie reine du sport automobile sont très nerveux et pressants dans ses rétroviseurs.

"Schumacher était agressif, tout comme Max et Lewis le sont maintenant. Ils vous mettent au défi, prennent des risques. D’autres pilotes sont plus détendus, comme Sergio Pérez, qui a même reçu une pénalité à Singapour une fois pour avoir laissé trop de distance."

Lors du Grand Prix d’Australie, en ouverture de saison, Mayländer a atteint le chiffre sensationnel de 500 Grands Prix, et ne se voit pas immédiatement en retraite : "Je pense de manière réaliste à 600 ou 650 Grands Prix. Mais je ne me vois pas encore dans la voiture de sécurité à 78 ans. Je préférerais conseiller un jeune successeur issu du paddock."

Quant à sa voiture de week-end, il est plus que satisfait de l’actuelle Mercedes-AMG GT Black Series, selon lui la voiture de route la plus rapide jamais construite par AMG. Pourtant, il continue de rêver et aimerait une voiture plus sportive, et pourquoi pas une Ferrari.

"Il y a beaucoup de développements avec les nouveaux modèles GT. Ce serait formidable d’être dans une voiture encore plus proche d’une vraie voiture de course GT3. Je n’ai jamais piloté pour une marque italienne auparavant, qui sait."

Pour l’instant, cependant, Mayländer reste déterminé à poursuivre l’aventure. Comme il le dit lui-même : "J’apprécie toujours ce que je fais chaque jour."