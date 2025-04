Williams F1 finit les Libres 1 et 2 dans le top 10 à Suzuka

Belle et rare régularité à signaler lors des essais libres 1 et 2 pour Williams F1 aujourd’hui lors du Grand Prix du Japon à Suzuka.

Les deux pilotes ont en effet signé à chaque fois les 10e et 11e chronos, et Carlos Sainz à chaque fois devant Alex Albon.

Pour l’Espagnol, il est temps de rebondir après deux premières courses frustrantes en ce début de saison 2025 avec sa nouvelle équipe.

"Un vendredi riche en événements ici à Suzuka. Pendant les EL1, nous avons pu tester quelques éléments sur la voiture et faire de bons roulages. Cependant, les EL2 ont été très perturbés et je n’ai pas vraiment pu bien cerner les choses que nous voulions essayer, même si nous semblions aller dans la bonne direction."

"Les EL3 s’annoncent intenses demain : il y a beaucoup de choses à essayer et la direction du vent va changer, donc les voitures pourraient avoir des sensations très différentes de celles d’aujourd’hui. J’espère que Jack Doohan se sent bien après son incident et qu’il pourra reprendre demain."

Alex Albon s’est lui amusé de la pelouse qui a pris feu par deux fois.

"Je pense qu’il faut sortir les arroseurs ! Deux drapeaux rouges pour ça, c’est amusant mais frustrant."

"Nous n’avons peut-être pas été aussi rapides que nous le souhaitions, mais la journée a été très décousue. Nous savons cependant où nous devons progresser, nous allons donc faire quelques réglages ce soir. Je me sens bien dans la voiture, je suis confiant et j’espère que nous pourrons marquer des points ce week-end."