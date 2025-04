Mercedes F1 : Une ’journée positive’ mais des craintes avec le vent

George Russell a signé une journée solide à Suzuka pour les premiers essais du Grand Prix du Japon. Le pilote Mercedes F1 a vite été dans le rythme et comprend bien sa W16, même s’il s’attend à une suite de week-end délicate.

"Tout d’abord, il est bon de voir que Jack (Doohan) va bien après son accident. C’était un très gros accident et j’espère qu’il pourra remonter dans la voiture demain matin" a déclaré Russell, qui est président de l’association des pilotes et milite pour une sécurité toujours meilleure.

"De notre côté, nous avons eu une journée positive. La voiture s’est bien comportée, même si nous savons que le changement de vent prévu demain aura un impact. McLaren semble une fois de plus très forte, et plusieurs autres équipes étaient compétitives sur un tour."

"Il est inhabituel de voir autant d’équipes aussi proches les unes des autres, et nous devrons donc donner le meilleur de nous-mêmes pour nous battre aux avant-postes. Si nous faisons le travail que nous savons faire, je suis confiant que nous pourrons nous battre pour les deux premières lignes lors des qualifications."

"Compte tenu de l’interruption des EL2, nous avons encore quelques inconnues avant la course de dimanche. Nous n’avons pu effectuer que quatre tours avec le pneu dur. Nous n’avons donc que peu de données sur lesquelles travailler en termes de dégradation et de graining éventuel sur ce composé."

"Il y a également une menace de pluie pour le jour de la course, ce qui pourrait rendre les choses intéressantes. Ce qui est important pour vendredi, c’est que nous avons été compétitifs sur les écrans de chronométrage, ce qui nous donne une bonne base pour progresser."

Andrea Kimi Antonelli a découvert le tracé japonais et s’est grandement amusé : "C’est la première fois que je viens à Suzuka et c’est un circuit extraordinaire à piloter ! Je me suis bien amusé et j’ai hâte de gagner en confiance au fur et à mesure que nous avançons dans le week-end."

"La première séance d’essais libres s’est déroulée dans de bonnes conditions, et j’ai pu enchaîner quelques tours corrects. Les EL2 ont été beaucoup plus perturbés, et un peu désordonnés de mon côté. Je n’ai pas réussi à faire un tour correct et je n’ai pas tiré le maximum de la voiture dans le premier secteur."

"Nous allons travailler là-dessus cette nuit, analyser les données et revenir plus forts demain. Il y a vraiment des signes prometteurs pour nous. George a fait du bon travail tout au long de la journée et a toujours été aux avant-postes."

"L’équilibre de la voiture est également bon et je sais que je peux en tirer davantage. J’ai hâte de retourner sur le circuit lors des EL3 et de m’en servir pour construire positivement les qualifications.

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste, détaille le programme suivi par Mercedes malgré les perturbations, et ce qui attend l’équipe pour le reste du week-end : "La journée d’aujourd’hui a été un bon début pour notre week-end du Grand Prix du Japon."

"Nous avons testé les trois types de pneus, évalué le premier secteur refait à neuf et obtenu une bonne lecture de l’équilibre de la voiture. George a été immédiatement à la hauteur et a réalisé des temps compétitifs sur le seul tour des EL1 et a eu ce qui semblait être un long run solide."

"Les EL2 ont été plus perturbés, avec quatre drapeaux rouges, et nous n’avons donc pas pu apprendre grand-chose. Pour Kimi, c’est la première fois qu’il roule à Suzuka. C’est un circuit qui demande de l’engagement et de la confiance, et il les a renforcés tout au long de la journée."

"Il ne fait aucun doute qu’il sera en mesure de franchir une nouvelle étape demain et je croise les doigts pour que nous ayons une séance propre, sans les drapeaux rouges en EL3. Le vent va tourner à 180° pour demain, ce qui a tendance à avoir un impact important sur l’équilibre ici, mais nous pouvons évaluer cela sur le simulateur pendant la nuit et regarder les changements qui sont nécessaires pour rééquilibrer."

"De plus, il y a un risque de pluie dimanche. McLaren semble toujours être l’équipe à battre, mais c’est un début de week-end encourageant. J’espère que nous serons en mesure de nous battre pour le podium dimanche."