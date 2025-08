Haas F1 ’manque de performance’ pour faire la différence avec la stratégie

Esteban Ocon était forcément déçu de sa course au Grand Prix de Hongrie après avoir terminé 16e. Le pilote Haas F1 a tenté une stratégie à un seul arrêt mais cela n’a pas fonctionné, et bien qu’il ait été en lutte avec les Williams, il finit derrière celles-ci.

"Pas une course parfaite, on était devant Alex mais ça ne nous aurait pas donné de points" déclare-t-il au sujet d’une possible autre stratégie. "Il nous manquait de la performance sur cette course et aucune stratégie n’aurait donné plus. Il faut voir ce que ça aurait donné si on avait choisi de s’arrêter différemment."

"On s’est battus, on était un moment avec Antonelli mais les 15 tours en piste avec les vieux pneus étaient compliqués. Mais on a essayé, ça en valait la peine et on doit comprendre pourquoi on n’est pas constant, qu’on n’arrive pas toujours à bien se qualifier ni à être où la voiture devrait être."

Alors qu’il a rejoint l’équipe américaine cette année, le Français se veut positif et optimiste pour la suite de la saison : "Je pense que c’est un bilan positif sur la première demi-saison, mais il faut qu’on fasse mieux le reste des courses et qu’on saisisse plus d’opportunités."

Interrogé par Canal+ sur la crainte de voir les autres équipes marquer davantage de points, il reste positif : "Je ne sais pas quoi répondre à ça, même quand on a des bons week-ends ils marquent plus de points que nous. La saison va être longue, j’ai vu l’an dernier qu’en étant derniers avec un résultat éclatant on peut faire quelque chose, donc ce n’est pas encore fini."

Oliver Bearman a été le seul abandon de la course (photo ci-dessous), et il raconte sa course : "Nous avons réussi à nous porter à la 10e place lors du premier relais, mais c’était dur et je me suis accroché tout le long aux pilotes devant moi. J’avais vraiment du mal à gérer la voiture et j’ai eu un survirage important tout au long du relais."

"Le problème s’est aggravé lors du deuxième relais, provoquant des dégâts à cause d’une forte baisse de charge, et à ce moment-là, il était clair que nous ne pourrions pas terminer la course. C’est décevant, car nous avons réalisé une qualification et un premier tour corrects aujourd’hui, mais à partir de là, je ne regardais plus devant, je regardais derrière."

Le Britannique veut comprendre les difficultés qu’il rencontre le dimanche depuis plusieurs semaines : "Il faut comprendre pourquoi, car lors des dernières courses, je me sentais très bien au volant en configuration course, mais ce week-end, ce n’était pas le cas."