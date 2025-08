Antonelli soulagé de retrouver les points avant la pause estivale

Kimi Antonelli est enfin de retour dans les points ! Un seul certes, mais pour l’Italien qui a beaucoup souffert moralement de mauvaises performances ces dernières semaines chez Mercedes F1, c’est un petit soulagement.

Antonelli a en effet réussi à intégrer le top 10 du Grand Prix de Hongrie avec un petit exploit : un seul arrêt dont 50 tours ou presque avec le pneu dur.

"Ce dernier relais a été très long. On aurait dit une éternité ! J’ai bouclé près de 50 tours avec ce pneu dur et, à la fin, je tenais bon à chaque sortie du dernier virage et je défendais ma place dans le premier virage."

"Les voitures derrière avaient une meilleure adhérence, mais j’ai réussi à les contenir. C’était super de marquer ce dernier point, car notre rythme en piste était bon. Si je peux repartir plus près des avant-postes après la pause estivale, je sais que nous pourrons nous battre pour de bons points chaque week-end."

L’Italien admet que cela fait du bien de finir sur une bonne note, avec notamment de la confiance retrouvée au volant de la W16.

"Je suis vraiment content d’avoir retrouvé confiance en la voiture ce week-end. Je repars de Budapest beaucoup plus à l’aise après être revenu à l’ancienne suspension arrière. Les qualifications d’hier étaient vraiment dommage, car le rythme était clairement au rendez-vous. Nous pouvons maintenant profiter de ce sentiment pour la deuxième partie de saison et l’aborder avec optimisme."