Haas F1 : Komatsu détaille ce qu’il attend de Bearman en fin de saison

Alors qu’il s’apprête à disputer les dernières courses de sa première saison, Ollie Bearman s’est vu fixer certains objectifs par le patron de Haas F1, Ayao Komatsu. Ce dernier ne remet pas en cause la pointe de vitesse de son jeune pilote, mais il a envie de le voir davantage prendre un rôle de leadership.

Le Britannique a connu des hauts et des bas tout au long de l’année. Interrogé lors du week-end du Grand Prix d’Italie sur son évaluation des performances de Bearman au cours de la première moitié de sa première saison, Komatsu s’est exprimé de manière positive sur les qualités dont a fait preuve le jeune pilote de 20 ans.

"Je pense que la vitesse, cela ne fait aucun doute" a déclaré Komatsu. "Vous le voyez, il ne fait aucun doute que le talent est là. Pour nous, il s’agit vraiment d’exploiter ce talent et de le mettre en œuvre de manière constante, à chaque séance, à chaque week-end de course, ce que nous n’avons pas fait jusqu’à présent."

"Encore une fois, nous travaillons en étroite collaboration avec Ollie, en lui fixant des objectifs à court terme, en recueillant ses commentaires, en lui inculquant une éthique de travail, etc. Mais c’est un garçon formidable, il a une personnalité formidable, une personnalité positive qui motive tout le monde, et il est également très ouvert d’esprit."

"Il accepte très bien les commentaires constructifs, même les critiques, donc nous avons une très bonne relation de travail et notre objectif cette année, pour les courses restantes, est simplement de mettre en valeur son talent de manière constante. Cette constance est la clé."

Et le Japonais d’expliquer comment Haas va réussir cela dans les prochaines courses : "Ce que je viens de mentionner à propos des objectifs à court terme est très important. Ensuite, il faut simplement simplifier sa vie, pas sa vie privée, mais tout ce qui permet de se concentrer sur l’essentiel."

"Vous ne pouvez pas gaspiller une séance, vous ne pouvez pas gaspiller un tour, et nous devons tous nous motiver, nous devons être plus exigeants les uns envers les autres. Même s’il est débutant et qu’il a 20 ans, c’est un pilote de Formule 1, donc il doit aussi motiver l’équipe."

"Je pousse les pilotes, mais je pousse aussi les ingénieurs et tout le monde, mais il peut faire plus de ce côté-là, et il le sait et il en est capable. Ensuite, en tirant le meilleur de chacun, et pas seulement de lui-même, il obtiendra en retour une meilleure voiture, de meilleures informations sur la préparation des pneus et il marquera plus de points."