Ford a découvert un Verstappen ’pilier’ du projet Red Bull en F1

Le PDG de Ford, Jim Farley, affirme que Max Verstappen est un pilier de Red Bull, et une pierre angulaire pour la réussite du projet de Red Bull Powertrains et Ford avec le moteur pour 2026 et la toute nouvelle réglementation.

Red Bull utilise actuellement des moteurs Honda, mais le constructeur japonais fournira exclusivement Aston Martin à partir de 2026, et c’est Ford qui viendra offrir la partie électrique du bloc pour aider le nouveau motoriste Red Bull.

"Je pense que c’est l’un des piliers les plus importants du succès du groupe motopropulseur" a déclaré Farley. "En discutant avec Max, chez Ford, nous avons vraiment développé notre respect pour lui en le regardant cette année."

"La façon dont il a apporté de la stabilité sans drame dans un environnement où nous essayons tous simplement de faire notre travail. Je peux vraiment le voir dans ses yeux aujourd’hui par rapport à l’année dernière. C’est l’une des grandes qualités de Laurent et de son équipe. Ils ont tous un engagement profond les uns envers les autres."

Le nouveau directeur de Red Bull, Laurent Mekies, avait d’ailleurs salué l’implication de Verstappen : "Max fait bien plus que simplement demander des chiffres. Vous seriez surpris. Max apporte énormément aux projets, même en dehors de la voiture. Il ne se contente pas de demander des chiffres."

"Il teste la voiture dans les simulateurs, il travaille avec les ingénieurs des deux côtés pour comprendre comment nous développons ces voitures de 2026 : où essayons-nous d’obtenir la puissance ? Où essayons-nous d’obtenir l’appui aérodynamique ? C’est ainsi qu’il occupe une place centrale dans le projet."

Farley est heureux de la direction plus technique qu’a pris Red Bull avec l’arrivée de Mekies en remplacement de Christian Horner : "Je suis venu ici parce que je crois fermement qu’il faut comprendre les choses avec ses yeux et ses oreilles, et je peux clairement voir l’impact que Laurent a eu."

"C’est un technicien, ce qui est exactement ce qu’il faut pour ce changement en 2026. C’est absolument le bon leader. Nous le soutenons totalement et je le ressens vraiment au sein de l’équipe."