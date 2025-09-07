Officiel : Bearman à un cheveu d’une suspension pour un Grand Prix
Le pilote Haas F1 a été sanctionné aussi après la course de Monza
Cela commence à sentir très mauvais pour Oliver Bearman : le pilote Haas F1 est maintenant à deux points de pénalité seulement d’une suspension pour une course en F1 suite à une nouvelle sanction des commissaires lors du Grand Prix d’Italie.
À l’approche de la deuxième chicane, Bearman s’est retrouvé à l’intérieur de la Williams de Carlos Sainz. Les deux hommes sont entrés en collision dans le virage et ont fait l’objet d’une enquête.
Les commissaires ont jugé Bearman fautif et lui ont infligé une pénalité initiale de 10 secondes.
Comme d’habitude dans ce genre de cas, deux points de pénalité ont ensuite été ajoutés à la super licence de Bearman.
Il avait déjà huit points sur sa licence, ce qui porte son total à 10 points après la course de Monza.
Il ne redescendra à 8 points qu’après le 2 novembre, ce qui le forcera à être exemplaire pendant au moins 4 courses : Azerbaïdjan, Singapour, États-Unis et Mexique.
Le rapport des commissaires sportifs indique : "les commissaires sportifs ont examiné les vidéos et les enregistrements vidéo embarqués. La voiture 55 (Sainz) a tenté de dépasser la voiture 87 (Bearman) par l’extérieur dans le virage 4 et a placé son train avant devant celui de la voiture 87 à la corde, obtenant ainsi le droit de prendre la trajectoire."
"Le pilote de la voiture 87 a défendu sa position à l’intérieur au lieu de la céder et a provoqué la collision. Les commissaires sportifs estiment que le pilote de la voiture 87 est majoritairement responsable et, par conséquent, la pénalité standard pour ce type d’incident est appliquée."
