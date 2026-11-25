Helmut Marko s’attend à une lutte pour le titre mondial bien différente en 2027, avec un Max Verstappen en mesure de défier directement le nouveau champion du monde de Formule 1, Kimi Antonelli. L’ancien conseiller de Red Bull estime que la montée en puissance de l’écurie autrichienne en cette fin de saison, associée à la stabilité réglementaire et à l’engagement du Néerlandais sur le long terme, constitue une base solide pour la prochaine campagne. Il souligne également une différence majeure entre les débuts en Formule 1 des deux pilotes, Verstappen n’ayant jamais bénéficié d’une monoplace capable de jouer le titre lors de ses premières saisons.

Si Red Bull Racing et Max Verstappen terminent la saison 2026 sur une dynamique particulièrement encourageante, Helmut Marko refuse pour autant d’oublier les difficultés rencontrées par l’écurie autrichienne à différents moments du championnat.

Dans un entretien accordé au quotidien autrichien Kronen Zeitung, l’ancien conseiller de Red Bull rappelle que les performances actuelles de l’équipe ne doivent pas occulter les problèmes qui ont régulièrement suscité la frustration de Verstappen au cours de l’année.

"Lorsque vous êtes au sommet de votre forme en fin de saison, cela masque les faiblesses que Red Bull a également connues. Max s’est régulièrement plaint de ces périodes plus difficiles au cours de la saison", souligne Marko.

L’Autrichien de 83 ans estime néanmoins que la décision de Verstappen d’inscrire son avenir chez Red Bull a contribué à stabiliser l’équipe et à lui permettre de retrouver une direction claire.

"Avec la signature du contrat de Max, l’équipe a complètement remis le navire sur la bonne trajectoire", affirme-t-il.

Marko se montre donc particulièrement optimiste quant à la capacité de Red Bull à maintenir son niveau de compétitivité actuel la saison prochaine. La continuité de la réglementation technique devrait notamment permettre à l’écurie de capitaliser sur les progrès réalisés au cours des derniers mois.

"Avec un Max Verstappen extrêmement motivé, Red Bull sera en mesure d’évoluer au même niveau l’année prochaine, notamment parce que la réglementation ne change pas", prédit l’Autrichien.

Une différence majeure entre les débuts de Verstappen et d’Antonelli

Helmut Marko a également évoqué l’ascension fulgurante de Kimi Antonelli, devenu cette année le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1.

L’ancien conseiller de Red Bull souligne toutefois que le jeune Italien a bénéficié, dès le début de sa carrière dans la catégorie reine, d’un avantage dont Verstappen n’avait jamais disposé au même stade de son parcours : une monoplace lui permettant de prétendre au titre mondial.

"La différence entre Max et Kimi, c’est que durant ses premières années, Max n’a jamais disposé d’une voiture avec laquelle il pouvait réellement se battre pour le titre", rappelle Marko.

"Il a commencé chez Toro Rosso puis il est passé chez Red Bull Racing. Mercedes F1 dominait à l’époque et s’il a pu gagner quelques courses, il a fallu attendre 2021 pour son premier titre parce que nous avions beaucoup de mal à battre Mercedes sur une saison. Il y a eu des victoires et des podiums mais jamais une voiture aussi supérieure que celle de Kimi dans les premières années de Max avec nous."

Alors que Mercedes a dominé la première partie de la saison 2026 avant que Red Bull ne parvienne à revenir dans la lutte aux avant-postes, l’Autrichien s’attend à ce que le rapport de force soit beaucoup plus équilibré en 2027.

La perspective de voir Verstappen et Antonelli s’affronter directement pour le titre mondial suscite déjà un enthousiasme certain chez celui qui a longtemps accompagné la carrière du Néerlandais.

"En tout cas, comme beaucoup de fans, j’attends vraiment l’année prochaine avec impatience. Kimi contre Max, ce sera d’un autre niveau !"

Villeneuve voit aussi Red Bull devant Mercedes F1 en 2027

Jacques Villeneuve, champion de F1 en 1997, a lui aussi mis en garde Mercedes quant à sa position dans la hiérarchie pour 2027, compte tenu des progrès réalisés par Red Bull en fin de saison.

Mercedes n’a remporté qu’une seule victoire lors des six dernières courses, tandis que Red Bull, par l’intermédiaire de Max Verstappen, s’est imposé à quatre reprises sur cette même période.

Le quadruple champion a connu une seconde moitié de saison bien plus solide et reste actuellement sur une série de neuf podiums consécutifs.

Selon Villeneuve, cette excellente dynamique le place en position de prétendre au titre l’an prochain.

"La seconde moitié de saison a servi de préparation pour l’année prochaine."

"La première partie a permis d’appréhender le nouveau règlement. Red Bull a franchi un cap. Verstappen a parfaitement assimilé ces nouvelles règles."

"Mercedes, en revanche, a nettement reculé, et il est difficile d’imaginer quel sera son niveau l’an prochain."

"Cette année, ils n’ont pas vraiment eu à se battre en piste, puisqu’ils étaient constamment en tête. La donne sera différente à l’avenir."

"Mais Verstappen sort du lot. À l’heure actuelle, il est vraiment au-dessus des autres."