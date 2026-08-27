Haas F1 ’doit se pencher’ sur les causes du double abandon à Zandvoort

Haas F1 continue de vivre une saison difficile, et l’équipe a subi à Zandvoort des problèmes de fiabilité qu’elle n’avait pas encore rencontrés cette année, alors que la performance a souvent fait défaut à la VF-26. Esteban Ocon et Oliver Bearman ont tous deux abandonné sur des problèmes mécaniques liés au moteur Ferrari, et cela va ajouter un travail supplémentaire d’analyse à une équipe qui doit déjà corriger le tir dans plusieurs domaines.

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, admet qu’il espérait mieux et qu’enregistrer un double abandon est frustrant, même si le team ne jouait pas les points. Il déplore aussi un rythme moins positif le dimanche que sur un tour en qualifs.

"C’est très décevant de terminer le week-end sur un double abandon dû à des défaillances du groupe propulseur. Nous devons donc nous pencher sur la question" regrette Komatsu.

"C’est regrettable, car Ollie n’a pratiquement pas pu courir et, avec Esteban, nous avons rencontré un peu plus de difficultés en course qu’en qualifications" poursuit le Japonais, qui veut juste saluer l’aspect opérationnel.

"Sur le plan opérationnel en piste, je pense que nous avons tiré le maximum de la voiture avant les pannes. Les arrêts aux stands ont été très bons, celui d’Esteban a même été notre plus rapide de la saison. C’est un point positif, et j’espère que nous pourrons en tirer parti lorsque nous disposerons d’une voiture un peu plus performante."