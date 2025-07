Piastri : il n’y aura pas que McLaren F1 pour la victoire à Silverstone

Oscar Piastri s’attend à une nouvelle lutte avec son équipier chez McLaren F1, ce week-end à Silverstone. Mais cette fois, l’Australien n’ajoute pas que Lando Norris dans l’équation et pense que d’autres équipes viendront se mêler à la bataille.

"Attendons de voir. Je pense que ce sera un week-end intéressant - Silverstone l’est toujours. La météo est toujours un facteur et il semble que ce sera encore le cas ce week-end. Je ne pense pas qu’il n’y aura que deux McLaren cette fois-ci" a déclaré Piastri.

"Je pense que Mercedes sera probablement rapide, Red Bull honnêtement on ne sait jamais vraiment mais ils ont été rapides ici dans le passé, Ferrari aussi semblait être un peu plus fort en Autriche, alors voyons voir. C’est un circuit que j’apprécie toujours et je m’attends à une belle bagarre avec qui que ce soit."

Piastri a remporté pour l’instant tous les GP suivant une victoire de Norris, mais il n’en fait pas cas : "Il n’y a rien de conscient là-dedans. Je pense qu’il s’agit simplement d’une coïncidence. J’aborde toujours chaque week-end en essayant de faire de mon mieux."

"J’ai eu l’impression qu’en Chine, il y avait peut-être un peu plus de motivation, mais c’est surtout à cause de la douleur de Melbourne que cela s’est produit. Je pense que j’apprends toujours des choses sur moi-même, sur la façon dont j’ai besoin de la voiture aussi, et j’apprends des leçons tout le temps."

Le pilote australien ne pense pas que ça lui conférerait un avantage particulier de gagner sur les terres de Norris : "Je ne pense pas vraiment que ce soit le cas. Chaque pilote veut gagner sa course à domicile, mais au bout du compte, cela ne vaut que le même nombre de points que partout ailleurs."

"Monaco, c’est un peu la même chose, mais oui, est-ce que j’aimerais gagner ce week-end ? Bien sûr. Nous verrons bien ce qui se passera. C’est un circuit que j’apprécie, sur lequel j’ai eu de bons résultats par le passé, alors j’espère que ce sera un bon week-end."

Piastri a également expliqué qu’il était confronté à la situation inhabituelle de ne pas avoir assez de place dans sa maison pour tous ses trophées de F1 : "Je les donne tous à McLaren, c’est ce qui est stipulé dans mon contrat."

"Je reçois lentement toutes les répliques qui arrivent aussi vite que je les reçois, et je découvre rapidement que je vais avoir besoin de plus de pièces dans mon appartement pour ranger toutes mes affaires. C’est un bon problème, mais c’est le seul problème de la victoire."