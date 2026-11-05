Haas F1 : Câmara a ’beaucoup à apprendre’ et s’attend à des débuts ’spéciaux’ à domicile

Haas F1 arrive à Interlagos avec la tâche de lancer un nouveau pilote en course, qui plus est devant son public. L’équipe a en effet confirmé le départ définitif d’Esteban Ocon, et c’est Rafael Câmara qui courra ce week-end aux côtés d’Oliver Bearman au Grand Prix du Brésil. Le leader du championnat de Formule 2 va donc disputer son premier GP en Formule 1, dans des conditions qui pourraient être délicates.

La pluie pourrait faire son apparition au fil du week-end, ce qui ne va pas arranger les affaires du jeune pilote et pourrait faire regretter à Haas l’absence d’un Ocon toujours très à l’aise sous la pluie, spécialement sur ce circuit.

"Je suis reconnaissant envers Haas F1 de me donner cette opportunité, et je veux aussi remercier Ferrari pour son soutien continu" a déclaré le Brésilien, qui admet que le week-end sera intense pour lui.

"Faire mes débuts en Formule 1 au Brésil est un moment très spécial pour moi. Je sais qu’il y a beaucoup à apprendre, et mon objectif est de travailler en étroite collaboration avec l’équipe, de comprendre la voiture et de faire le meilleur travail possible ce week-end."

Même si Esteban Ocon a été définitivement écarté de l’équipe, Câmara n’a été confirmé pour une seule course pour le moment. Il fera bien sûr équipe avec Bearman, qui a décroché l’an dernier l’un de ses meilleurs résultats en convertissant une présence en Q3 en une sixième place, et qui espère rebondir après des courses difficiles sur le continent américain.

"Ce triplé de courses ne m’a pas vraiment réussi jusqu’à présent, nous avions un rythme prometteur, mais je n’ai pas encore franchi la ligne d’arrivée. Je compte mettre fin à cette série ce week-end à São Paulo, et quelle piste pour obtenir un grand résultat avec cette histoire et ces fans, cette ville a tout pour elle" a déclaré le Britannique.

"J’ai déjà couru deux fois pour l’équipe ici, en remplaçant Kevin en 2024, donc je sais un peu ce que ressent Rafa. L’objectif est de travailler ensemble pour marquer des points pour l’équipe alors que nous entamons la dernière droite de la saison."

Hoagy Nidd, responsable de l’ingénierie de l’équipe, apprécie l’escale brésilienne du calendrier et admet que la pluie peut rabattre les cartes pour le pire ou le meilleur : "Sao Paulo avait été une bonne course pour nous l’année dernière, où Ollie s’est classé sixième."

"Le Sprint n’avait pas été formidable, mais la course elle-même avait été bonne, nous permettant d’inscrire huit points. C’est un endroit incroyable chargé d’histoire, en plein centre-ville, avec des fans formidables qui, lorsqu’ils sont derrière vous, sont absolument géniaux."

"Cela peut devenir intéressant au cours du week-end car la météo peut changer très rapidement autour de l’Autodromo Jose Carlos Pace, là où nous avons placé une voiture en pole position en 2022, en partie grâce à cela il y a quelques années."