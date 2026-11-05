Météo F1 - GP du Brésil : la pluie et les orages au menu d’un week-end incertain !

Le Grand Prix du Brésil pourrait une nouvelle fois se disputer dans des conditions météorologiques particulièrement délicates. Les dernières prévisions annoncent un risque de pluie et d’orages pendant les trois journées du week-end à Interlagos, avec une menace particulièrement importante pour les qualifications de samedi. Dimanche, les températures devraient nettement chuter et de nouvelles précipitations pourraient perturber la course. De quoi laisser entrevoir un week-end imprévisible sur un circuit réputé pour ses changements de météo parfois soudains.

Le circuit d’Interlagos pourrait réserver de nouvelles surprises aux pilotes et aux équipes de Formule 1 ce week-end. Les dernières prévisions météorologiques annoncent des conditions changeantes pour le Grand Prix du Brésil, avec de la pluie possible dès vendredi et un risque d’orages particulièrement marqué samedi après-midi.

La météo pourrait ainsi jouer un rôle déterminant dans la hiérarchie, aussi bien lors des qualifications que pendant la course de dimanche.

La première journée devrait débuter sous la pluie, mais les conditions devraient progressivement s’améliorer avant le début des activités en piste. Les deux séances d’essais libres pourraient ainsi se dérouler sur une piste majoritairement sèche, malgré les précipitations attendues en début de journée.

La situation devrait devenir nettement plus instable samedi, avec une hausse des températures et un risque d’orages croissant au fil de l’après-midi. Des averses sont notamment annoncées aux alentours du début des qualifications, prévu à 15h, heure locale, soit 19h en France métropolitaine.

La probabilité de précipitations pourrait alors atteindre 60 à 70 %, faisant de cette séance le moment potentiellement le plus perturbé du week-end. Si des orages se développent directement au-dessus du circuit, de fortes pluies pourraient considérablement compliquer la tâche des pilotes dans leur lutte pour la pole position.

Pour le Grand Prix du Brésil, dont le départ sera donné dimanche à 14h, heure locale, soit 18h en France métropolitaine, les températures devraient chuter sensiblement. De la pluie et de la bruine sont prévues pendant la matinée et jusqu’en début d’après-midi, même si des incertitudes subsistent quant au moment où les précipitations les plus importantes pourraient toucher Interlagos.

Au moment du départ, la probabilité de pluie est actuellement estimée entre 40 et 50 %.

VENDREDI 6 NOVEMBRE – ESSAIS LIBRES 1 ET 2

Conditions : Le temps devrait être nuageux et majoritairement sec, avec une température maximale de 25,5 °C et une minimale de 18 °C. Du brouillard matinal est possible, surtout si des pluies abondantes surviennent la veille. Le vent sera faible, avec une moyenne de 9 km/h et des rafales pouvant atteindre ponctuellement 30 km/h. Il existe un risque de précipitations de 30 % tôt le matin et de nouveau dans la soirée. Grâce à de belles périodes ensoleillées, la température de la piste pourrait avoisiner les 45 °C dans l’après-midi. Dans l’ensemble, les conditions devraient être favorables aux premières séances d’essais, bien qu’il faille rester vigilant face à une éventuelle averse isolée.

Température maximale prévue : 25 °C

Température minimale prévue : 18 °C

Risque de pluie : 30 %

SAMEDI 7 NOVEMBRE – ESSAIS LIBRES 3 ET QUALIFICATIONS

Conditions : Temps chaud et partiellement nuageux, avec des températures comprises entre 15 °C et 27 °C. Des vents faibles à modérés pourraient atteindre 25 km/h, tandis que des rafales (non liées à des orages) pourraient monter jusqu’à 50 km/h. Le risque de pluie est de 50 % ; si elle survient, elle pourrait être importante. Les précipitations sont plus probables après 14h00 le samedi et pourraient se prolonger dans la soirée. Des inondations localisées en zone urbaine ainsi que la présence d’eau stagnante sur la piste sont possibles. La température de la piste pourrait atteindre environ 40 °C, voire davantage si la couverture nuageuse est plus réduite dans l’après-midi.

Température maximale prévue : 27 °C

Température minimale prévue : 15 °C

Risque de pluie : 50 %

DIMANCHE 8 NOVEMBRE – COURSE

Conditions : Le jour de la course, le temps devrait être frais et potentiellement instable. Les températures varieront entre 13 °C et 19 °C, avec un risque de 40 % de fortes pluies et d’orages. Les vents seront modérés, avec une vitesse moyenne de 15 km/h et des rafales pouvant atteindre 40 km/h. La température de la piste devrait culminer aux alentours de 30 °C, compte tenu de la couverture nuageuse importante prévue. Les nuages ​​ainsi que la masse d’air présente après le passage d’un front devraient contribuer à maintenir des conditions fraîches tout au long de la période ; aucun risque lié à la chaleur n’est donc à prévoir.